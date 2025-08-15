Omsetningen opp 143 prosent: I posisjon til å akselerere videre

Xplora, som lager smartklokker for barn, hadde en rekordhøy omsetning på 463 millioner kroner i andre kvartal, opp 143 prosent fra 190 millioner kroner i samme periode i fjor, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.

I september i fjor meldte selskapet sin inntreden i seniormarkedet gjennom oppkjøpet av Doro, som ble inkludert i regnskapet fra første kvartal i år.

Ebitda ble 51 millioner kroner i kvartalet, opp fra 18 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Finanskostnaden var imidlertid på 61 millioner kroner, som følge av renter og negative ikke-kontant valutaeffekter på lånet brukt til å kjøpe Doro. Nettoresultatet ble dermed minus 27,5 millioner kroner.

Xplora Technologies (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 381 125 EBITDA 51 18 Nettoresultat −27,5 3



Abonnementsbasen på 393.000, som er opp 40 prosent på årsbasis, gjenspeiler for øyeblikket barn- og ungdomssegmentet, men selskapet har nå også begynt å introdusere abonnementstjenester i seniorsegmentet.

I god posisjon til å akselerere videre

– Barne- og undomssegmentet er fortsatt pålitelige vekstmotorer, og vi har nå lansert nye tjenestemodeller med høy margin i både ungdoms- og seniormarkedet. Med et bredere produkt- og tjenestetilbud, en voksende abonnementsbase og sterk økonomisk fleksibilitet er vi i en god posisjon til å akselerere videre på veien mot én million abonnementer, kommenterer konsernsjef Sten Kirkbak.

– Med nye produkter og løsninger lansert på tvers av selskapet, og en abonnementsbase som fortsetter å vokse, er vi i en god posisjon til å fortsette å presse på. Samtidig gir vår sterke kontantposisjon oss den økonomiske fleksibiliteten til å støtte dette momentet. Denne typen fleksibilitet styrker ikke bare balansen, men gir oss også friheten til å tenke større om hva som kommer videre, fortsetter Kirkbak.

Xplora går ut av andre kvartal med en kontantbeholdning på 530 millioner kroner. Samlet gjeld til finansinstitusjoner var 1 037 millioner kroner, av dette er 963 millioner kroner langsiktig gjeld, hovedsakelig knyttet til finansiering av oppkjøpet av Doro.

Xplora-aksjen er opp 52 prosent hittil i år, etter en oppgang på over 90 prosent siden starten av april.