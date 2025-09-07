Da Armani på slutten av 70-tallet introduserte verden for sin avslappede, men elegante og sexy tolkning av dressen, var dette i perfekt timing for planleggingen av filmen “American Gigolo”. Regissør Paul Schrader kom over Armani da han var på en reise i Milano, og så fort at designerens dresser passet utmerket til filmens hovedkarakter. I 1980 kom filmen “American Gigolo”, hvor Richard Gere spiller rollen som Julian Kaye, en veltrent og sjarmerende mann, som gjør karriere i å underholde kvinner, fra å hjelpe dem med innredning, ta dem ut på date og gi seksuelle tjenester. I dag har filmen fått kultstatus og blir ofte referert til for dens estetikk. I filmen spiller Gere tett med modell og skuespiller Lauren Hutton – og begge de to skuespillerne blir hyllet for moten som vises i filmen. Hutton med sin Bottega Veneta-clutch og Gere med sin garderobe, signert Giorgio Armani.

Moteredaktør Lindström forteller til Kapital at filmen har hatt en enorm betydning for Armanis karriere utenfor de italienske landegrenser. Han trekker frem at Armani selv sier at filmen var avgjørende for karrieren hans i USA.

– “American Gigolo” er en film man alltid refererer til når man snakker om herremote på filmlerretet. Stilen til Richard Gere er elegant og sexy, men avslappet – akkurat som karakteren han spiller. Garderoben til Gere består her av løse og ledige dresser og skjorter som kan knappes opp og som får frem Geres personlighet godt. Dette ble en perfekt match, sier Lindström, og fortsetter:

– Jeg tror både menn og kvinner blir veldig tiltrukket av Richard Gere. Menn på den måten at de vil se ut som ham. Dette har nok også noe å gjøre med Armanis suksess. Designet hans er alltid maskulint, så det treffer også den heterofile mannen på en måte som ikke nødvendigvis alt i moten alltid gjør. Det blir lettere for menn å relatere seg til Armanis design – han gjør det på en elegant og sexy måte, uten at han må spille på det åpenbare.

Dette er Samardzic enig i, og beskriver stilen til Gere i “American Gigolo” som selvsikker og sexy.

– Så skal det også sies at Richard Gere var og fortsatt er en vakker mann, men antrekkene bygger karakteren. Grunnen til at denne slo så godt an tror jeg også er at mange menn ville være som ham, og mange kvinner ville være med ham.