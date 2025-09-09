Loud Luxury– store logoer og iøyenfallende design – er spådd å gjøre et comeback i luksusbransjen. Det skriver CNBC, som utdyper vinklingen med at internasjonale motehus nå forsøker å skape en følelse av noe nytt i egne design. Målet er å overbevise usikre shoppere, i et marked som opplever nokså utfordrende tider. Britiske Burberry og italienske Gucci skal være to av aktørene som nå ser denne veien.

– Vi ser et skifte mot litt mer synlig luksus for øyeblikket. Ettersom quiet luxury nå er noen år gammelt, ønsker man noe annet, sa Carole Madjo, leder for europeisk luksusvareforskning hos Barclays til CNBC.

Quiet luxury er best oversatt til diskret luksus på norsk, og har til de siste årene vært den rådende trenden i bransjen. Fokuset har vært på færre skrikende logoer, minimalisme og utstrakt bruk av luksuriøse materialer som kasjmirull– ledet an av varemerker som Loro Piana og The Row.

Det påpekes at de sterkeste aktørene innen diskret luksus har greid seg greit til tross for et utfordrende luksusmarked, men at mange andre varemerker og motehus nå må tenke nytt for å hanke inn kundene som er lei og fysne på noe nytt.