Luksus på billigsalg
Trumps tollmurer har rammet europeiske luksusaksjer hardt. Samtidig ventes 2025 å bli et bunnår, og pilene peker opp for flere av de store aktørene – inkludert LVMH, som nå er gunstig priset. Kjøp!
Publisert 12. sep. | Oppdatert 15. sep.
Lite hjelp: LVMHs styreleder og konsernsjef Bernard Arnault har ifølge Reuters drevet lobbyvirksomhet for å få ned USAs tolltariffer. Om dette har bragt resultater, er imidlertid et åpent spørsmål. Han møtte Trump sist i Det hvite hus i mai, skjønt bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Penske Media/Getty Images