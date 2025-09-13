Nestlé opplever kraftig uro etter at konsernet avsatte sin andre toppsjef på litt over ett år. Flere store investorer mener styreleder Paul Bulcke må trekke seg umiddelbart, skriver Financial Times.

Laurent Freixe, som bare hadde ledet selskapet i ett år, ble nylig fjernet fra stillingen etter et uopplyst forhold til en direkte underordnet. Han fikk ingen sluttpakke og ble raskt erstattet av Nespresso-sjef Philipp Navratil.

– Det er et spørsmål om anstendighet og respekt at han trekker seg fra stillingen og ikke venter til april neste år. Bulcke har mistet respekten og tilliten til investorene, sa en av Nestlés 30 største aksjonærer.

Kritikk

Avgangen til Freixe kom kort tid etter at hans forgjenger, Mark Schneider, ble presset ut i fjor. Flere investorer mener situasjonen viser alvorlige styringsproblemer.

– Gitt at det har gått galt to ganger, mener jeg det er på tide med tydelig ledelse i Nestlé, sa Christopher Rossbach, porteføljeforvalter i J Stern.

Han mener påtroppende styreleder Pablo Isla bør tre inn allerede nå, parallelt med Navratils oppnevning.

Fallende tillit

Også Alexandre Stucki i AS Investment Management, som representerer grunnleggerfamilier i Nestlé, var tydelig i sin kritikk. – Det er styret som gjør disse ansettelsene. De må våkne og se på aksjekursen. Jeg er svært bekymret for selskapets umiddelbare fremtid, sa han

Nestlé-aksjen har falt 40 prosent siden 2022. På årets generalforsamling stemte nær ti prosent av aksjonærene mot gjenvalget av Bulcke.

Flere investorer og tidligere ledere mener dessuten at forholdet som felte Freixe var en «åpen hemmelighet», og at styret viste svak kontroll.

– Hvis det viser seg at styreleder visste mer enn han har innrømmet, blir det tydelig at selskapet lider under svak styring og dårlig kontroll, sa Kai Lehmann i Flossbach von Storch.