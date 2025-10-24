Tredagers-messen Oslo Watch Fair går av stabelen i hovedstaden denne uken. Klokkenysgjerrige kan her beskue noe av det jeveste som bransjen har å by på.
Fra Rolex til Patek Philippe. Som Panerai, Cartier, Breitling, IWC, Hublot, Blancpain og TAG Heuer. Merkerepresentanter har flydd opp til Norge, også flere med spesielle nyheter og sjeldne varer fra arkivene. I tillegg kan man prøve seg som urmaker. Eller Formel 1-fører (racingserien er en meget populær sponsorarena for den Sveits-dominerte bransjen).
Det er Urmaker Bjerke som arranger messen. Årets utgave blir den fjerde i rekken, forrige gang var i 2021. Tidligere har Oslo Watch Fair vært avholdt i Skur 13 på Tjuvholmen.
Denne gangen er stedet gigantbutikken Bjerke-huset i Øvre Slottsgate, som åpnet i fjor.
– Jeg har selv vært i Basel (tidligere verdens største klokkemesse, i Sveits, journ. anm.), og det var fantastisk. Vi tenkte hvorfor ikke ha noe lignende i Norge også. Det er åpent for alle klokkeinteresserte. Her kan man se det fine som du kan i utlandet, bare hjemme, sier familiebedriftens sjef Halvor Bjerke om messen som skal være åpen til og med lørdag 25. oktober.
Sikter mot 10.000 besøkende
– 10.000 besøkende er målet, uttaler Aleksander Bjerke Opsahl.
Han er salgsdirektør i Urmaker Bjerke og forteller at det til sammenligning var omtrent 3.500 besøkende innom i 2021, men da var det gjennom billettsalg.
– Tidligere måtte vi frakte klokkene med politieskorte til messen på Tjuvholmen. Det slipper vi nå, forteller Opsahl.
Håver inn millioner på klokkesalg
Regnskapet fra 2024 viser at urmakerforretningen, som i tillegg drifter handelspost i Bergen og Rolex-butikken i Nedre Slottsgate i Oslo, kunne skilte med nær 603 millioner kroner i omsetning. Resultat før skatt endte på 39,1 millioner kroner.
– Hvordan ser resultatene ut for 2025?
– Det er et helt fint år, og vi har et ganske offensivt budsjett. Bedre i år enn i fjor, svarer Halvor Bjerke.
– Og med Rolex-butikken?
– Rolex durer og går. Det er et eget marked.
Bjerke kan fortelle at det fortsatt er lange ventelister på de mest populære Rolex-klokkene.
– Har dere merket noe til Trump-tollen på Sveits?
– Nei, men vi fikk litt mindre klokker i en periode når merkene sendte mye til USA, sier Bjerke som sikter frontloadingen som skjedde fra Sveits til det amerikanske markedet i månedene før tollen trådte i kraft tidligere i år.
Bygget Europas største
Bygget ved navn Bjerke-huset – Egerkvartalet som rommer 2.700 kvadratmeter– ble ved åpningen i fjor omtalt som den største klokkebutikken av sitt slag i Europa.
– Det blir en stor investering. Bare leiekontrakten er et stort sprang opp fra det vi er vant til og vil kreve en voksen investering, sa administrasjonsdirektør Joakim Bjerke til Kapital da nyheten om bygget ble annonsert i 2023.
Samtidig kunne han den gangen fortelle at investeringen i det nye Bjerke-huset på deres side hadde summert seg til et sted mellom 50 og 100 millioner kroner.