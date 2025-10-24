Tredagers-messen Oslo Watch Fair går av stabelen i hovedstaden denne uken. Klokkenysgjerrige kan her beskue noe av det jeveste som bransjen har å by på.

Fra Rolex til Patek Philippe. Som Panerai, Cartier, Breitling, IWC, Hublot, Blancpain og TAG Heuer. Merkerepresentanter har flydd opp til Norge, også flere med spesielle nyheter og sjeldne varer fra arkivene. I tillegg kan man prøve seg som urmaker. Eller Formel 1-fører (racingserien er en meget populær sponsorarena for den Sveits-dominerte bransjen).

Det er Urmaker Bjerke som arranger messen. Årets utgave blir den fjerde i rekken, forrige gang var i 2021. Tidligere har Oslo Watch Fair vært avholdt i Skur 13 på Tjuvholmen.

Denne gangen er stedet gigantbutikken Bjerke-huset i Øvre Slottsgate, som åpnet i fjor.

FAMILIEBEDRIFT: Aleksander Opsahl Bjerke og Halvor Bjerke. FOTO: Nicolai Giil

– Jeg har selv vært i Basel (tidligere verdens største klokkemesse, i Sveits, journ. anm.), og det var fantastisk. Vi tenkte hvorfor ikke ha noe lignende i Norge også. Det er åpent for alle klokkeinteresserte. Her kan man se det fine som du kan i utlandet, bare hjemme, sier familiebedriftens sjef Halvor Bjerke om messen som skal være åpen til og med lørdag 25. oktober.

Sikter mot 10.000 besøkende

– 10.000 besøkende er målet, uttaler Aleksander Bjerke Opsahl.

Han er salgsdirektør i Urmaker Bjerke og forteller at det til sammenligning var omtrent 3.500 besøkende innom i 2021, men da var det gjennom billettsalg.

– Tidligere måtte vi frakte klokkene med politieskorte til messen på Tjuvholmen. Det slipper vi nå, forteller Opsahl.

PÅ INNSIDEN: Et et urverk tilhørende en Omega Speedmaster beskues fra baklokket. På messen kan man også prøve seg som urmaker, endog ikke akkurat dette. FOTO: Nicolai Giil

Håver inn millioner på klokkesalg

Regnskapet fra 2024 viser at urmakerforretningen, som i tillegg drifter handelspost i Bergen og Rolex-butikken i Nedre Slottsgate i Oslo, kunne skilte med nær 603 millioner kroner i omsetning. Resultat før skatt endte på 39,1 millioner kroner.