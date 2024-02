Tine etterbetaler 1 milliard til melkebøndene

Tines salgsinntekter økte med 6,6 prosent fra 2022 til 2023 og endte på 26,5 milliarder kroner, går det fram av Tines årsrapport , som ble lagt fram onsdag.

Deler av overskuddet blir nå sendt tilbake til bøndene. De får 77,3 øre per liter melk de har levert.

Det norske forbruket av melk fortsetter å falle, men det faller mindre enn ventet, skriver Tine. Samvirket har ansvar for å regulere markedet, slik at det blir produsert nok melk. Men i vinter har det vært melkemangel og Tine har måttet importere melk for å dekke underskuddet.

NTB