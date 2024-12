– Jeg er overrasket over at vi har sett et oppsving i givergleden til Ukraina, fordi vi merker at mediene får det vanskeligere med å holde på folks oppmerksomhet om denne saken. Jeg har ikke noen vitenskapelig forklaring på hvorfor støtten øker, men det er helt påfallende, sier Peter C. Frølich og forsikrer om at bidrag fra Norge utgjør en forskjell i det krigsherjede landet, som har greid å stå imot russerne i over tusen dager.