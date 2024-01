Nupi: Norge har tjent stort på EØS-avtalen

Almlid mener at nettopp det at EU utvikler seg i raskt tempo, krever en forsterket innsats fra norsk side.

– NHO ønsker et offensivt samarbeid med norske myndigheter for å sikre tidlig påvirkning i EUs beslutningsprosesser som er helt avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft, sier han.

Utenfor og innenfor

Nupi-forskerne viser også til analyser som sammenligner EØS-avtalen med EU-medlemskap.

– Hvis Norge hadde blitt med i EU fra 1995, ville produktiviteten ha økt med 6 prosent ekstra, konkluderer de.

I motsatt ende av skalaen viser analyser av brexit at Storbritannias bruttonasjonalprodukt (BNP) kan ha falt med 2–3 prosent etter at britene forlot EU.

– Britisk eksport av varer er betydelig redusert, ikke bare til EU, men overraskende nok også til andre land, skriver Nupi-forskerne.

Nettopp brexit kan ha gjort EU mer oppmerksom på forskjellen mellom å være utenfor og innenfor unionen. Og det kan få konsekvenser for EØS-samarbeidet, advarer forskerne.

Nye utfordringer

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) var inne på noe av det samme i sin siste EØS-redegjørelse i Stortinget i november.

– EU setter klarere grenser for land utenfor unionen. Det gjør at det er vanskeligere å få aksept for tilpasninger som er skreddersydde for norske behov, slo han fast.

Også det grønne skiftet, krig i Europa og geopolitiske spenninger, samt industriell nedgang og subsidiekappløp skaper utfordringer.

– EØS-avtalen har sine grenser. Vi trenger en ny debatt om veien videre, konkluderer forskerduoen fra Nupi.

NTB