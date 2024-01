Ikea varsler oppsigelser

Flere ansatte må gå ved Ikeas varehus i Norge. Det fremgår av en pressemelding torsdag morgen.

Det vil hovedsakelig berøre medarbeidere på ledernivå og i enkelte spesialistroller, der noen roller vil endres og enkelte roller forsvinner.



– Vi ser at denne prosessen kommer til å få konsekvenser for noen av medarbeiderne våre, og det er ikke noe vi tar lett på. Vi har hatt et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten gjennom prosessen så langt, noe som er en forutsetning for en vellykket omorganisering, sier adm. direktør Carl Aaby i Ikea Norge.

Aaby forteller til Børsen at omorganiseringen skyldes kundenes endrede handlemønster, som nå i større grad foregår online.

- Omorganiseringen fører til endringer for omtrent 300 ledere og spesialister hos Ikea Norge. Endringen kan innebære nye stillingstitler, nye rapporteringslinjer, nye arbeidsmetoder, og i noen tilfeller kan stillingen bli fjernet. Vi setter nå i gang en kartleggingsprosess for å ivareta så mange som mulig av de berørte medarbeiderne våre. Det er derfor for tidlig å si om noen vil miste jobben som et resultat av endringen, sier han til Børsen.

Flatere struktur

Kateryna Bilokin, som er konserntillitsvalgt i IKEA, understreker at de tillitsvalgte vil jobbe tett med ledelsen i IKEA de kommende månedene for å sikre at omorganiseringen gjennomføres på en god måte.

– Det er trist å kanskje skulle miste noen kollegaer. Samtidig har vi lenge sett behovet for en organisasjonsendring. I en verdibasert bedrift som IKEA, passer det dårlig med en topptung struktur. En av våre verdier er enkelhet, og ved å ha så mange ledd og overordnede fremstår vi unødvendig byråkratiske, sier Bilokin.

Til Børsen sier Bilokinat hun ikke kan tallfeste hvor mange færre de blir i ledergruppa, men opplyser at loven pålegger bruk av begrepet «masseoppsigelse», i tilfeller der ti eller flere mister jobben.

- Det dreier seg om en endringsoppsigelse. Vi har ikke vurdert at vi skal bli færre ansatte totalt i Ikea, men at vi skal bli færre toppledere, sier hun.