Luksusaksje stuper etter kvartalstall

Danske Bang & Olufsen, kjent for sine mer luksuriøse lydprodukter, er et av selskapene som faller mest i København-handelen onsdag. B&O-aksjen er i 14.30-tiden ned rundt 9 prosent, etter at selskapet har lagt frem rapport for sitt regnskapsmessige andre kvartal.

Rapporten viser inntekter på 700 millioner danske kroner, en nedgang på hele 18,5 prosent fra tilsvarende periode året før. Ifølge Bloomberg var analytikernes forventning 775,5 millioner kroner.

I regionen Europa, Midtøsten og Afrika var salget ned 14,5 prosent, på det amerikanske kontinentet var det ned 31,3 prosent, og i Asia og Stillehavsområdet falt det 15,0 prosent.

Selskapet, som neste år har 100-årsjubileum, poengterer at det også ventet en nedgang i omsetningen i andre kvartal, spesielt på grunn av en vellykket lansering av lydplanken Beosound Theatre – som i Norge koster rundt 100.000 kroner – året før.

En annen forklaring er tregere opphenting enn ventet i den kinesiske økonomien.

Bedre marginer

Bruttofortjenesten ble imidlertid styrket med 9 prosentpoeng, fra 44,4 til 53,1 prosent, som videre bidro til økning i resultatene. Her nevnes normalisering av komponent- og logistikkostnader samt prisøkninger som årsaker til oppgangen.

Driftsresultatet før enkeltposter kom inn på 21 millioner danske kroner, en økning fra 14 millioner året før. Det gir en økning i tilhørende driftsmargin på 1,4 prosentpoeng, til 3,0 prosent.

Ordinært driftsresultat ble også forbedret, fra 13 til 17 millioner, men forventningen lå høyere – på 24,3 millioner.

«Vi er glade for å rapportere om nok et kvartal med forbedret bruttofortjeneste og positiv inntjening. Dette var en rekordhøy bruttofortjeneste, og tredje kvartal på rad med en bruttofortjeneste på over 50 prosent. Dette viser at vi bygger et mer robust selskap,» heter det i en kommentar fra adm. direktør Kristian Teär.

«Samtidig er vi ikke tilfreds med inntektsutviklingen dette kvartalet,» tilføyer han.

Gjentar guiding

Til tross for inntektsfallet, holder Bang & Olufsen på guidingen for inneværende regnskapsår. Inntektsveksten – målt i lokal valuta – ventes til mellom 0 og 9 prosent. Fri kontantstrøm ventes til mellom minus 50 og pluss 100 millioner danske kroner. Driftsmarginen før enkeltposter ventes til 0–6 prosent.

Inntektsveksten og den frie kontantstrømmen ventes dog å havne i den nedre delen av de kommuniserte intervallene på grunn av svakere tall enn ventet fra Asia og forsinkelser for en planlagt produktlansering.

Bang & Olufsen ble etablert i 1925 av Peter Bang og Svend Olufsen. Nå er selskapet til stede i 70 markeder, og i regnskapsåret 2022/23 omsatte det for 2,75 milliarder danske kroner.