Britisk supermarkedskjempe skuffer

Sainsbury's, Storbritannias nest største butikkjede, meldte onsdag om skuffende julehandel. På en «like for like»-basis økte omsetningen med 7,4 prosent fra siste kvartal 2022 til samme periode i fjor. Salget av mat- og drikkevarer vokste med 9,3 prosent, omtrent det samme som den britiske matvareinflasjonen. Kundene brukte imidlertid mindre penger på andre produkter, inkludert klær. Sainsbury's opprettholdt uansett sin resultatprognose for hele regnskapsåret. Onsdag ettermiddag var aksjen ned med mer enn 5 prosent.

Litt lenger syd, i Spania, fikk onsdagens store børstaper, Grifols, en rekyl på godt over 11 prosent. Legemiddelprodusenten planlegger å saksøke Gotham City Research, som dagen før anklaget Grifols for villedende regnskapsføring. Aksjekursen er fremdeles 19 prosent lavere enn for en uke siden.

I USA fikk et par helserelaterte aksjer, TG Therapeutics og Intuitive Surgical, kursbegelser på henholdsvis minus 14 og pluss 6 prosent. Paradoksalt offentliggjorde begge selskapene overraskende høye topplinjetall for fjerde kvartal. Intuitive Surgiccal dro inn 1,93 milliarder dollar, mot ventet 1,87 milliarder dollar.

Det kom også positive signaler fra Lennar, USAs nest største boligbygger. Selskapet øker det årlige utbyttet fra 1,5 til 2 dollar pr. aksje, og fikk styrets tillatelse til å kjøpe tilbake egne aksjer for opptil 5 milliarder dollar. Lennars aksjekurs steg med 4 prosent, til en ny rekord.

I IT-sektoren bekreftet Hewlett Packard Enterprise rykter om at nettverksutstyrsprodusenten Juniper Networks skal kjøpes opp. Prislappen blir 40 dollar pr. aksje i kontanter, tilsvarende i alt rundt 14 milliarder dollar. De to aksjene var ved firetiden onsdag opp med henholdsvis 1 og 2 prosent.

For øvrig fikk vi en fersk kvartalsrapport fra PriceSmart, en amerikansk eier av 41 medlemskapbaserte supermarkeder i Sentral- og Sør-Amerika samt Karibia. En topplinjevekst på hyggelige 11 prosent bidro til at inntjeningen steg til 1,24 dollar pr. aksje. Konsensusestimatet lå på 1,09 dollar, og aksjekursen steg med 11 prosent.