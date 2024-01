Inflasjonstall senker børsene

USAs årlige konsumprisvekst endte på 3,4 prosent i desember, noe som var 0,2 prosentpoeng mer enn ventet og opp fra 3,1 prosent i november. Nivået har i de seneste syv månedene svingt mellom 3,0 og 3,7 prosent, uten noen klar trend opp- eller nedover. Kjerneinflasjonen avtok imidlertid til 3,9 prosent, og her må vi helt tilbake til mai 2021 for å finne lavere tall. Målingen, som ekskluderer matvare- og energipriser, skuffet likevel, ettersom 3,8 prosent var ventet.

Butikkjeder kan ofte tjene ekstra mye i perioder med inflasjon, som følge av at varer blir dyrere mellom innkjøps- og utsalgstidspunktet. Onsdag fikk britiske Sainsbury's imidlertid et kraftig kursfall, grunnet skuffende omsetningstall i fjorårets siste tre måneder.

Marks & Spencer, som hovedsakelig selger klær og matvarer, fulgte etter torsdag. Selskapet meldte om overraskende høye inntekter i kvartalet, men fikk likevel et kursfall på 4 prosent. Årsaken var pessimistiske uttalelser fra ledelsen.

Også Tesco, Storbritannias største butikkjede, slo analytikernes forventninger på tampen av fjoråret. Dessuten spår ledelsen nå et driftsresultat på 2,75 milliarder pund i året frem til utgangen av februar, mot tidligere antatt 2,6-2,7 milliarder pund. Aksjen svekket seg likevel med 1 prosent.

For selskapene som avslutter sitt regnskapsår den 31. desember er en ny resultatsesong rett rundt hjørnet. Fredag kommer det nye kvartalsrapporter fra blant andre finanskjempene JPMorgan Chase, Bank of America, BlackRock, Citigroup, Bank of New York og Wells Fargo, samt fra flyselskapet Delta Air Lines.

For øvrig tok Irans marine over et utenlandsk tankskip i Omanbukten, etter å ha fått klarsignal fra en domstol i Teheran. Grepet skyldtes at USA i fjor tappet det samme skipet for iransk olje, grunnet angivelige brudd på amerikanske sanksjoner. Torsdagens hendelse skapte frykt for økt uro i området og reduserte risikoappetitten i finansmarkedet, i tillegg til å heve oljeprisene med nesten 2 prosent.