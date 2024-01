Luksusmerke med nok et resultatvarsel

Burberry venter nå et justert driftsoverskudd på mellom 410 og 460 millioner pund i det avvikende regnskapsåret som løper til 30. mars 2024, opplyser det britiske motehuset i en oppdatering fredag.

Dette er andre gang på tre måneder at Burberry rykker ut med et resultatvarsel, ifølge Reuters.

Reaksjonen på London-børsen er et kursfall på mer enn 7 prosent for Burberry-aksjen, som nå er nær halvert det seneste året.

Nedjusteringen fra de foregående estimatene forklares med at etterspørselen etter luksusvarer bremser opp.

I november varslet Burberry at det justerte driftsoverskuddet ville lande i nedre ende av analytikernes daværende estimatintervall på 552–668 millioner pund, ifølge nyhetsbyrået.

Burberry trekker også frem at valutaeffekter ventes å gi «motvind» på cirka 120 millioner pund for inntektene og rundt 60 millioner pund for det justerte driftsresultatet.

Salgssmell i viktig periode

TROR PÅ STRATEGIEN: Burberry-sjef Jonathan Akeroyd. Foto: Bloomberg

Selskapet poengterer at det fortsatt befinner seg i en tidlig fase i arbeidet med et nytt kreativt uttrykk for Burberry-merkenavnet, som baseres på moderne britisk luksus, men at overgangen er blitt mer utfordrende med oppbremsingen i luksusetterspørselen.

«Vi opplevde ytterligere nedbremsing i vår viktige desember-handelsperiode, og vi venter nå at våre helårsresultater vil bli lavere enn vår tidligere guiding,» sier adm. direktør Jonathan Akeroyd i fredagens melding.

I 13-ukersperioden frem til og med 30. desember 2023 falt Burberrys handelsinntekter 7 prosent til 706 millioner pund, sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Salget falt 4 prosent på sammenlignbar basis, med en nedgang på 5 prosent i regionen som omfatter Europa, Midtøsten, India og Afrika, og et fall på 15 prosent på det amerikanske kontinentet. Salget i Asia og Stillehavsområdet økte imidlertid med 3 prosent.