Luksusaksje stuper 7 prosent

Burberry-kursen stupte 7 prosent, etter at produsenten av luksusklær meldte om elendig julehandel. Omsetningen i fjorårets siste kvartal krympet med 7 prosent fra samme periode året før. I Nord- og Latin-Amerika utgjorde nedturen hele 15 prosent, mens salget sank med 5 prosent i Europa og steg med 3 prosent i Asia. For hele regnskapsåret 2024, som avsluttes 31. mars, spår ledelsen et driftsresultat på 410-460 millioner pund. Så sent som i november ble et nivå rundt 550-600 millioner pund anslått. Dette er det britiske selskapets andre resultatvarsel på tre måneder.

I USA overrasket Delta Air Lines analytikerne ved å mer enn doble sin inntjening i fjerde kvartal. Ledelsens estimat for 2024 skuffet imidlertid stort, og ved firetiden var flyaksjen ned med nesten 8 prosent. Rivalene United, American og Southwest ble smittet av pessimismen og fikk kursfall på 4-8 prosent.

USAs største bank, JPMorgan Chase tjente 15 prosent mindre enn i fjerde kvartal 2022, hovedsakelig grunnet avgifter knyttet til den regionale bankkrisen og investeringstap på 743 millioner dollar. Ekskludert disse postene økte lønnsomheten med 11 prosent. Dessuten var topplinjen bedre enn ventet. Aksjen var fredag ettermiddag opp med rundt 1 prosent.

Bank of America-kursen sank derimot med godt over 2 prosent. Overskuddet ble nær halvert fra samme periode i fjor, og selv netto renteinntekter svekket seg. Justert for ekstraordinære poster var inntjeningen likevel et par cent bedre enn konsensusestimatet.

Wells Fargos kursutvikling var enda verre. Inntektsveksten overrasket positivt, mens inntjeningen bare så vidt innfridde. Årsaken var skuffende store tapsavsetninger. Toppsjefen fortalte om en «beskjeden forverring» av utlånsporteføljens kredittkvalitet.

Citigroup tapte på sin side skrekkelige 1,8 milliarder dollar. Igjen ble det vist til en mengde uvanlige forhold, og ekskludert disse, ville inntjeningen ha vært 84 cent per aksje – 3 cent mer enn konsensusestimatet. Fredag ettermiddag var Citi-kursen uansett nær uendret.