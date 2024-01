Kid fortsetter å vinne markedsandeler

I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Jeppe Baardseth at Kid rapporterte en omsetning på 1.253 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, som er 7 prosent over deres estimat og 2 prosent over Factset-konsensus. Dette skyldes sterk like-for-like salgsvekst hos både Kid Interior og Hemtex. Forventet driftsresultat (EBIT) for kvartalet er 323 millioner kroner, over Factset-konsensus på 289 millioner kroner, drevet av høy omsetningsvekst og solid bruttomargin.

Til tross for utfordringer som høyere renter og levekostnader, viser Kid sterk ytelse med en antatt bruttomargin på 62 prosent for fjerde kvartal, opp fra 56,9 prosent i samme kvartal året før. Baardseth forventer at Kid justerer prisene for å dekke økte fraktkostnader, og anslår en bruttomargin på 61,5 prosent for 2024.

Analysefakta Aksje: Kid

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Hold (Kjøp)

Kursmål: 125 (105)

Kid fortsetter ifølge Baardseth å vinne markedsandeler i et vanskelig miljø, med en online salgsvekst på over 25 prosent år-over-år. Dette indikerer at Kids strategi og produktutvalg støtter selskapets vekst, selv i et utfordrende marked.

På grunn av selskapets sterke prestasjoner har Arctic Securities oppjustert sitt kursmål for Kid fra 105 til 125 kroner, men nedgraderer anbefalingen fra kjøp til hold. Dette skyldes at den nåværende aksjeprisen allerede reflekterer selskapets positive utsikter. Baardseth begrunner det nye kursmålet med en forventet pris/fortjeneste (P/E) for 2024/2025 på henholdsvis 14,0x og 12,8x, over det historiske gjennomsnittet, men rettferdiggjort av selskapets høyere vekst og lønnsomhetsprofil sammenlignet med nordiske detaljhandelskonkurrenter.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.