Stuper fortsetter for Zalando, som presterer verst på DAX-indeksen i Frankfurt onsdag med et fall på over 5 prosent. I tillegg har netthandelsgiganten prestert dårligst blant de 40 selskapene på indeksen både i 2023 og så langt i 2024.

Zalando vokste enormt på pandemi og partnerskap med andre butikker, men siden har det gått nedover. Da det tyske selskapet la frem tallene for tredje kvartal i november, så de seg nødt til å kutte guidingen for 2023.

Fra toppen i juli 2021 er fallet på nå på nærmere 85 prosent, og for første gang siden børsnoteringen i 2014 har aksjekursen falt under 17 euro.

Årsaken til onsdagens nedgang at Bank of America har gått bort fra sin kjøpsanbefaling, skriver Dagens Industri. Likevel ser finansgiganten et visst potensiale, med et kursmål på 21 euro.

Det svenske investeringsselskapet Kinnevik var blant Zalandos største eiere siden 2010, men solgte seg ut i 2021. Kinneviks største eier, den skotske pensjonsforvalteren Baillie Gifford, står nå som største eier med sine 11 prosent aksjene.

I likhet med Oslo Børs er det markant rødt på de største børsene i Europa onsdag. DAX er ned 1 prosent, CAC i Paris svekkes 1,2 prosent, mens London-børsen FTSE faller mest med 1,8 prosent.