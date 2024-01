Watches of Switzerland stuper over 30 prosent på London-børsen torsdag etter at luksusklokkebutikkjeden senket guidingen for regnskapsåret 2023/24.

«Til tross for en positiv start på vårt regnskapsmessige tredje kvartal, svingte handelen inn mot og over jul, ettersom utfordrende makroforhold påvirket privat forbruk innen luksussegmentet i varehandelen», skriver selskapet i en oppdatering.

«Vi venter nå at disse utfordrende forholdene vil vare ut regnskapsåret», heter det videre.

Tosifret USA-vekst

Selskapet ser nå for seg inntekter på 1,53-1,55 milliarder pund (20,4-20,7 milliarder kroner), ned fra 1,65-1,7 milliarder pund i den forrige guidingen. Topplinjeveksten (valutajustert) ble nedjustert fra 8-11 prosent til bare 2-3 prosent, mens prognosen for driftsmarginen (EBIT) nå lyder på 8,7-8,9 prosent.

ADVARER: Watches of Switzerland-sjef Brian Duffy. Foto: Bloomberg

Etterspørselen etter de viktigste merkene holder seg sterk i USA med fortsatt tosifret vekst, men situasjonen i Storbritannia karakteriseres som «utfordrende» og et bredt spekter av luksusklokkemerker og smykker.

– Julehøytiden var spesielt uforutsigbar for luksussektoren i år, med forbrukere som bruker penger på andre kategorier som mote, sminke, restauranter/hoteller og reise. Samtidig som vi er skuffet over denne trenden, er vi oppmuntret over i vinne markedsandeler både i USA og Storbritannia, sier Watches of Switzerland-sjef Brian Duffy i en uttalelse.

Står støtt på kjøp

Analytikere i Jefferies og Investec lar seg ikke skremme av torsdagens resultatvarsel, og gjentar ifølge CNBC sine kjøpsanbefalinger i kundenotater sendt ut i etterkant.

«Vi finner noe trøst i at USA-virksomheten fortsetter å vokse tosifret. Dagens uønskede hendelser forringer ikke selskapets stadige evne til å øke markedsandeler i sine to viktige sluttmarkeder», skrier Jefferies.

Investec merker seg at Watches of Switzerland, som har sitt hovedkontor i engelske Leicester, gjentar troen på femårsplanen annonsert i november.

«Denne leveransen gjenspeiles ikke i verdsettelsen, men markedet vil trolig fokusere på kortsiktig trading i den nærmeste tiden», heter det i deres notat.