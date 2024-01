Skrekk og fryd i luksussektoren

Watches of Switzerland var torsdagens europeiske skrekkaksje, med et kursfall på 35 prosent. Storbritannias største forhandler av dyre armbåndsur fortalte at tremånedersperioden som begynte 1. november fikk en god start. Deretter ble omsetningen imidlertid hardt rammet av «utfordrende makroøkonomiske forhold», og disse forholdene ventes å vedvare frem til utgangen av regnskapsåret 2024, det vil si 30. april. Inntektene ligger nå an til å bli 1,53–1,55 milliarder pund, mot tidligere antatt 1,65–1,7 milliarder pund. Eksludert effekten av valutaendringer blir den årlige omsetningsveksten trolig bare 2–3 prosent, i stedet for 8–11 prosent. Et lyspunkt var fortsatt høy etterspørsel i USA. Selskapet har ingen virksomhet i Kina.

Paradoksalt fikk en annen luksusaksje, Cartier-eieren Richemont, et kursløft på 11 prosent. Det sveitsiske konsernet publiserte overraskende sterke tall for fjerde kvartal, og meldte at salget økte i hver av fjorårets siste tre måneder. Omsetningen i Kina var særlig imponerende, med en vekst på 25 prosent fra samme kvartal året før. Richemont eier også merkene Jaeger-LeCoultre, IWC og Piaget, men i armbåndsursegmentet utgjorde salgsveksten beskjedne 3 prosent – mot 12 prosent for smykker.

På makrofronten fikk vi tre rapporter fra USA. Den første var en spørreundersøkelse blant industriselskaper i Filadelfia-området. En indeks basert på svarene viste minus 10,6 i januar, mot ventet minus 6,5. Nivået har nå ligget under null i 18 av de seneste 20 månedene, noe som tilsier fallende aktivitet. Bedriftslederne tror de dårlige forholdene vil vare i minst seks måneder til.

Den andre rapporten viste at antallet påbegynte amerikanske eneboliger i desember sank med 4,3 prosent fra november, mot ventet 8,7 prosent. Det var imidlertid høyere enn i desember 2022.

Til slutt kom «initial jobless claims», som ga et klart inntrykk av at USAs arbeidsmarked forblir stramt. Antallet nye søknader om arbeidsledighetstrygd var i forrige uke bare 186.000 og dermed nær en 54-årig bunn.