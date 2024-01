Foreslår nye Arnault-arvinger inn i LMVH-styret

Sønnene Alexandre (31) og Frédéric (29) vil bli foreslått som kandidater til styret, ifølge personer kjent med saken. Det et knyttet stor spenning til hvem som vil etterfølge den nå 74-årige Bernard, så utpekelsen vil bli fulgt med argusøyne, skriver Financial Times.

Arnault-familien eier over 48 prosent av LVMH-aksjene og har nærmere 64 prosent av stemmerettighetene.

Ved å bli en del av styret følger Alexandre og Frédéric i fotsporene til sine eldre søsken Delphine (48) og Antoine (46). Da er det bare Jean (25) av Arnaults barn som ikke sitter i LVMH-styret.

Alle Arnault-barna jobber med ulike områder i luksusgruppen, og enhver ny utnevnelse av barna for stor oppmerksomhet av folk som ser etter tegn til hvem som skal etterfølge patriarken den dagen han trekker seg tilbake.

Det kan imidlertid fortsatt være en stund igjen ettersom Arnault hevet aldersgrensen for adm. direktør til 80 år i 2022, og på den måten forlenget tiden han kunne bli værende ved roret.

Lederutdanning

Dette blir andre gang i år at Frédéric får en ny utnevnelse, etter at han ble utpekt som ny adm. direktør for LVMH Watches for et par uker siden. Med det får han ansvaret for kjente merker som Tag Heuer, Hublot og Zenith.

Alexandre, leder produkt- og kommunikasjonsdelen hos smykkeforhandleren Tiffany & Co, og har tidligere ledet luksusbagasjeprodusenten Rimowa. Som sjef for kommunikasjon for Tiffany sikret han i 2021 blant annet å få med Beyoncé og Jay-Z i en annonsekampanje som fikk mye oppmerksomhet.



Arnault eldste barn, Delphine, overtok sjefsstolen for motemerket Dior – gruppens nest største merke etter Louis Vuitton - i fjor og sitter i LVMHs lederkomité.

Mens Antoine nylig sluttet som sjef for skinnvaremerket Berluti for å lede familiens holdingselskap Christian Dior SE, i tillegg til å være gruppesjef for image og bærekraftighet.

Jean leder klokkeproduksjonen hos mote- og skinnvarehuset Louis Vuitton.

Etter noen gode år under pandemien, har LVMH-aksjen falt mer enn 22 prosent de seneste seks månedene. Dette blir illustrert ved at Forbes utpekte Arnault til verdens rikeste mann i fjor, med en formue på 211 milliarder dollar. Mens nå han på tredje plass på Bloomberg Billionaires Index, med en formue på «bare» 162 milliarder dollar.