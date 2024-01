Børsgigant straffes knallhardt på Wall Street

Amerikanske 3M stuper over fem prosent i tirsdagens førhandel på New York-børsen etter at selskapet la frem sine kvartalstall. Selv om kvartalstallene innfridde, var det ledelsens guiding for 2024 som skremte investorene.

I fjerde kvartal 2023 hadde 3M et nettoresultat på 1,70 dollar pr. aksje, opp fra 0,98 dollar pr. aksje for et år siden. Eks. ikke-gjentagende poster som rettslige kostnader og andre spesielle poster, steg justert resultat pr. aksje fra 2,18 dollar til 2,42 dollar, godt over FactSet-konsensus på 2,31 dollar pr. aksje.

Salget falt 0,8 prosent til 8,01 milliarder dollar, mens konsensus lå på 7,69 milliarder dollar.

Ledelsen i 3M brukte anledningen til å guide et justert resultat pr. aksje på 9,35-9,75 dollar for 2024, hvilket er lavere enn FactSet-konsensus på 9,90 dollar.