Helena Helmersson går på dagen som toppsjef for kleskjeden Hennes & Mauritz (H&M). Helmersson har vært i H&M-gruppen i 26 år, hvorav de siste fire årene som sjef.

– Krevende personlig

«Det er med blandede følelser jeg har informert styret om beslutningen min om å forlate sjefsrollen. Imidlertid har det vært svært krevende tider for meg personlig, og jeg føler nå at det er på tide å forlate sjefsstolen,» skriver Helmersson i en melding.

«Helena er en verdsatt leder som har ledet og navigert H&M-gruppen på en avgjørende og effektiv måte gjennom en tid som i stor grad har vært preget av pandemi, geopolitiske og makroøkonomiske utfordringer,» sier Karl-Johan Persson, styreleder i H&M-gruppen.

Kraftig resultatløft

Gruppen har også levert tall for fjerde kvartal. Driftsresultatet fra 1. september til 30. november endte på 4,3 milliarder svenske kroner, opp fra 821 millioner samme periode året før. For perioden 1. desember 2022 til 30. november 2023 endte driftsresultatet på 14,5 milliarder svensker kroner.

Resultatet etter skatt økte med 145 prosent til 8,7 milliarder svenske kroner, tilsvarende 5,35 kroner pr. aksje.

Aksjen stupte

Aksjen falt bratt fra start på Stockholm-børsen og var ned 9 prosent i tidlig handel. Ut over dagen ble det bare verre, og like før halv fem hadde aksjen stupt 11,4 prosent til 149,04 svenske kroner.

Styret har utnevnt Daniel Ervér som ny sjef for H&M-gruppen. Han har 18 år bak seg i ulike roller i gruppen.

«Jeg er veldig glad for styrets tillit, og motivert for oppgaven. Sammen med alle kolleger vil vi fortsette å skape verdi for våre kunder og oppnå lønnsom vekst,» sier den ferske sjefen.