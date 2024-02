SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



Lavpriskjeden Europris endte fjerde kvartal med en omsetning på 3.072 millioner kroner, opp fra 3.034 millioner i fjor. Forventningen var imidlertid 3.175 millioner kroner.

Det var et svakt julesalg, eller snarere for pysete innkjøp, som gjorde at selskapet ble utsolgt for tidlig i julehandelen.

«Julesesongen er viktig for prestasjonene i fjerde kvartal. I ettertid er det blitt klart at gruppen har brukt for konservative estimater for visse sesongbestemte bestselgere og dermed ble disse utsolgt tidlig i sesongen. Det hadde en negativ effekt på både salg og marginer», skriver selskapet i børsmeldingen.

EBITDA endte på 723 millioner kroner, mot 760 millioner kroner året før. Her var det også på forhånd ventet et høyere tall: 777 millioner kroner, ifølge konsensus satt sammen av Infront. Det er 7 prosent under konsensus.

Resultat før skatt ble 541 millioner kroner i kvartalet, ned fra 562 millioner i fjor, mot ventet 562 millioner kroner.

Styret foreslår et utbytte på 3,25 kroner pr. aksje for kvartalet. Det er opp fra fjorårets 2,75 kroner pr. aksje, men også her under forventingen på 3,33 kroner.

Bruttomarginen ble 43,9 prosent i fjerde kvartal, ned fra 45,5 prosent samme periode året før.

Ser muligheter

Ellers skriver Europris at selskapets prioritet er å få levert varer i tide, etter noen markedsdeltagere har meldt om kapasitetsbegrensninger i markedet som følge av situasjonen i Rødehavet. Selskapet har ikke blitt påvirket ennå, men skriver at de kan bli påvirket av stigende shippingkostnader.

Videre venter Europris at forbrukere forventes å opptre forsiktig i 2024, spesielt i første halvår, ettersom inflasjon og renter forbli sentrale utfordringer for forbrukerne.



«Slike markedsforhold representerer muligheter for et konsept som Europris, og konsernet er klar til å fortsette å kjempe hardt for sin del av lommeboken. Over tid har kjeden utkonkurrert personmarkedet og styret er trygg på at Europris vil fortsette å spille en viktig rolle og forbli en leder i rabattdetaljmarkedet», skriver selskapet i børsmeldingen.