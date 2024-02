Da Europris la frem det skuffende resultatet for fjerde kvartal, hvor EBITDA kom inn 54 millioner kroner (7 prosent) lavere enn ventet, varslet selskapet at de sannsynligvis blir nødt til å justere opp prisene på grunn av de ekstra kostnadene det tar for omseiling rundt Afrika fremfor å kjøre rett igjennom Suezkanalen, skriver TDN Direkt.

Lenger ledetid

Houthi-opprørerne i Jemen har angrepet skip i Rødehavet de siste seks ukene, og dette har ført til at flere fraktselskaper seiler rundt Afrika i stedet for. Europris har faste fraktkontrakter for vareforsendelser, men er likevel blitt pålagt en ekstrakostnad knyttet til omveien. Ifølge konsernsjef Espen Eldal vil dette føre til økte kostnader for Europris.

– Vi ser også at ledetiden er lenger. Vi har ikke sett forsinkelser i leveringer, men har for sikkerhets skyld økt ledetiden for å være sikker på at vi får alle varer i tide til Norge, sier han.

VARSLER PRISØKNING: Europris' finansdirektør Stina Charlene Byre. Foto: Thomas Bjørnflaten

I tillegg til de ekstra utgiftene ved omseilingen, fortsetter også den svake norske kronen å påvirke Europris regnskaper, samtidig som at selskapet forventer at inflasjonspresset vil vedvare.

– Så fortsatte prisøkninger er trolig å vente, sier finansdirektør Stina Charlene Byre.



Kjøpte svensk lavprisgruppe

Onsdag kveld ble det også kjent at Europris utøver opsjonen for kjøp av den resterende eierandelen på 80 prosent i Runsvengruppen/ÖoB. Den foreløpige innløsningsprisen er på om lag 211 millioner kroner for aksjene, som vil bli gjort opp med egne aksjer, skriver TDN Direkt.

– Vi gleder oss til denne muligheten for en nordisk ekspansjon og er trygg på at dette vil bidra til videre vekst og skape aksjonærverdier, sier Eldal.

Ifølge konsernsjefen vil Europris' egen beholdning av aksjer dekke vederlaget for kjøpet, og at den endelige kjøpsprisen ikke vil avvike veldig mye fra det foreløpige beløpet på 211 millioner kroner.