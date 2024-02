Tidlig i november 2022 var Meta-kursen nede i 90 dollar, lavere enn noen gang siden 2015. Årsaken var Facebook-eierens svindyre satsing på «metaverset» samt frykt for at en global resesjon ville svekke reklameinntektene. Spol frem til i dag, og aksjekursen ligger på mer enn 475 dollar, mens pessimismen er erstattet med optimisme rundt alt fra rentekutt til kunstig intelligens.

Fredag ettermiddag var Meta-kursen opp med mer enn 20 prosent, etter at selskapet la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal. Omsetningen steg med 25 prosent delvis grunnet høy etterspørsel etter nettbasert reklame, samtidig som kostnadskutt bidro til å mer enn tredoble overskuddet. Som om ikke det var nok, skal Meta begynne å betale utbytte.

Også en annen «Magnificent seven»-aksje, Amazon, slo analytikernes forventninger med god margin. Inntektene bykset 14 prosent i fjerde kvartal, mens en vekst på 8-13 prosent ventes i den inneværende perioden. I likhet med Meta har Amazon aggressivt redusert sine utgifter i det seneste året, blant annet ved å sparke 27 000 medarbeidere. Fredag ettermiddag var aksjekursen opp med 7 prosent.

Også på makrofronten kom det sjokkerende gode tall fra USA. I januar økte sysselsettingen utenfor landbruket (NFP) angivelig med 353 000, nesten dobbelt så mye som økonomene hadde spådd. Arbeidsledigheten holdt seg på 3,7 prosent, og den gjennomsnittlige timelønnen økte med 0,6 prosent fra desember. Lønnsveksten var dobbelt så høy som konsensusestimatet, men skyldtes delvis at ansatte med fast lønn jobbet mindre. De månedlige NFP-tallene har en stygg tendens til å nedjusteres etter publisering, ofte svært mye. Denne gangen ble sysselsettingsveksten imidlertid oppjustert med 9 000 og 117 000 for henholdsvis november og desember. Statistikken gjør at et rentekutt i mars nå regnes som bare 20 prosent sannsynlig i derivatmarkedet, mot 46 prosent for en uke siden og 70 prosent for en måned siden.