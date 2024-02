Fjerde kvartal er det som skal redde handelen for året, men for XXL ble det nok et svakt resultat. Omsetningen landet på 2,04 milliarder kroner. Det er 300 millioner kroner ned fra fjoråret.

Ebitda endte på minus 13 millioner kroner, som var 236 millioner kroner i minus i fjor. Fjerde kvartal endte med et negativt resultat på 767 millioner kroner, og totalt for 2023 har selskapet tapt 1,4 milliarder kroner.

Aksjen faller 15 prosent på Oslo Børs etter tallene ble sluppet. Aksjen handles nå til 81 øre.

En nedskrivning av goodwill på 522 millioner kroner, og 54 millioner på bruksrettigheter, bidrar til et katastrofekvartal for XXL. Varelageret er mer normalt i størrelse, men består av i alt for stor grad av store kapitalvarer som kundene ikke vil ha.

– Når 2023 ble avsluttet møtte vi et utfordrende fjerde kvartal. Det markerte det vanskeligste året i XXLs historie. Hele industriens sliter på grunn av redusert etterspørsel, mye rabatter og for store varelagre, sier konsernsjef Freddy Sobin i pressemeldingen fra selskapet.

XXL (Mill. kr) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 2.049 2.264 Driftsresultat −767 −408 Resultat før skatt −191 −408 Resultat etter skatt -1.017 −373

XXL skriver også at januar ble svakt med et salg på rundt 550 millioner kroner. Det til tross for svært gode vinterforhold som normalt skal gi godt salg. Det har gått bra med langrenn og alpint, men selskapet mangler varer i flere av de mest attraktive kategoriene som blir solgt ut. For de dyrere varene er interessen laber. Marginene er bedre, men det er en mager trøst når salget faller.

XXL kutter ut nettsalg til Danmark. Det har vær svakt salg og det har hatt liten positiv effekt på resultatene. Selskapets salgsapp kuttes også ut. Den har generert lite salg, og XXL vil konsentrere seg mer om kjerneoppgaver.

I den seneste analysen av XXL, fra Håkon Fuglu i SEB, var det forventet litt bedre tall i fjerde kvartal, men ikke nok til å unngå en ny emisjon. Fuglu er overbevist om at XXL trenger likviditet, og tror den eneste veien til lønnsomhet er å nedskalere virksomheten. Fuglu mente kursen skal ned til drøyt 40 øre, og anbefalte salg.