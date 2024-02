Milliardtap for Komplett

– Gjennom 2023 har konsernet lykkes med å forbedre markedsposisjonen, utnytte stordriftsfordeler og øke servicegraden samtidig som vi har opprettholdt vår bransjeledende kostnadsposisjon. I kombinasjon med tiltak for å forbedre operasjonelle og finansielle resultater har vi etablert nye ledergrupper og rekruttert nøkkelroller på tvers av konsernet, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Komplett.

Komplett (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 15.861 14.618 Driftsresultat −885 6 Resultat før skatt −1.050 −98 Årsresultat −1.038 −32

Fine ord til tross, nedskrivninger for 983 millioner kroner og avskrivninger på 335 millioner gjorde 2023 til et katastrofeår for Komplett Group. Selskapet måtte konstatere et negativt resultat på hele 1.038 millioner kroner – ned fra minus 42 millioner året før.

De 983 millionene omtaler selskapet som en «significant non-cash impairment» knyttet til goodwill og risikojustering i balansen, relatert til endrede markedsforhold.

At omsetningen økte fra 14,6 til 15,9 milliarder kroner hjalp dermed lite.

Selskapet presiserer dog at nedskrivningene «har ingen kontanteffekt, påvirker ikke driften og endrer ikke konsernets utsikter eller strategi».

Ser ingen lysning

«Konsernet gjennomførte en vellykket "black week" og hadde generelt godt salg gjennom høysesongen. Fremgangen ble hovedsakelig drevet av B2C-segmentet, mens segmentene B2B og distribusjon i større grad ble påvirket av lavere etterspørsel i markedet. Markedet i Sverige var fortsatt svakt, mens forholdene i Norge var noe bedre, men også her utfordrende mot slutten av året», skriver selskapet i en pressemelding torsdag morgen.

Semlitsch tror ikke markedet for elektronikk blir bedre med det første.

– Ved inngangen til 2024 forventer vi at markedene vil forbli utfordrende, uttaler han i pressemeldingen.

De seneste to årene har Komplett-aksjen falt over 83 prosent på Oslo Børs.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00