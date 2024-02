Resultatsvikt for fransk luksuskonsern

Det franske luksuskonsernet Kering klarte ikke å snu den vonde trenden i fjerde kvartal, og salgsinntektene falt med 6 prosent i fjerde kvartal, kommer det frem i kvartalsrapporten deres.

Til sammen fikk konsernet en omsetning på 19,6 milliarder euro i fjor. Det var en nedgang på 4 prosent fra 2022, da de konsernet høstet inn 20,4 milliarder.

EBITDA endte på 6,6 milliarder i fjor, mot 7,3 milliarder euro året før. Det tilsvarer en nedgang på 9 prosent. Mens nettoresultatet endte på 3,1 milliarder, mot 3,7 milliarder året før.

På kvartalsbasis klarte Kering å heve inntektene fra tredje til fjerde kvartal, men det ble likevel ned salgsnedgang på 4 prosent sammenlignet med samme periode året før, fra 5,3 milliarder euro til 5 milliarder.

Fallende Gucci-salg

Kering eier flere luksusmerker, men det desidert største er likevel Gucci. Motehuset hadde en salgsnedgang på nesten 6 prosent i fjor. I tillegg sviktet salgene for både Yves Saint Laurent og Bottega Veneta, hvor salgene falt med henholdsvis 4 og 5 prosent hver i løpet av 2023.

– KREVENDE: Hovedeier og konsernsjef Francois-Henri Pinault mener fjoråret var utfordrende for konsernet. Foto: Bloomberg

– I et krevende år for konsernet, styrket vi vår organisasjon og tok betydelige skritt for å ytterligere forbedre synligheten og eksklusiviteten til våre merkevarer, sier konsernsjef og hovedeier François-Henri Pinault.



– I et markedsmiljø som fortsatt er usikkert tidlig i 2024, vil investeringer i våre merkevarer sette press på resultatene våre på kort sikt. Takket være erfaringen som er opparbeidet på tvers av konsernet gjennom et tiår med enestående ekspansjon, er vi trygge på å nå våre langsiktige ambisjoner, legger han til.

Ifølge estimater fra Citigroup gjorde Kering det litt bedre enn analytikernes forventninger, mens nedgangen hos Gucci skal ha vært akkurat som forutsett, skriver Financial Times.