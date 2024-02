Snacks- og brusprodusenten PepsiCo la fredag frem kvartalstall som viste at selskapet fikk et overraskende fall i omsetningen i fjorårets siste kvartal, skriver Reuters.

Selskapet spår også at de vil få en betydelig nedgang i organisk omsetningsvekst for 2024, etter at de har gjennomført flere prishevinger som har dempet etterspørselen etter snacks og drikkevarer.

Sparket ut av Carrefour

Ifølge brusprodusenten har etterspørselen hovedsakelig begynt å avta i USA, etter at PepsiCo har overført de forhøyede produksjonskostnadene til forbrukerne fremfor å la det gå utover overskuddet.

Konsernsjef Ramon Laguarta sa under et resultatmøte at selskapet ser en liten nedgang, og både mat og drikke opplevde fallende salg.

Men det er ikke bare i USA at PepsiCos prisøkning møter hevede øyenbryn. Den franske dagligvarekjeden Carrefour kunngjorde i januar at de ikke vil ta inn PepsiCos merker «på grunn av uakseptable prisøkninger.» Avgjørelsen kommer etter at selskapet i fjor høst begynte å merke sette prisadvarsler på produkter fra Unilever, Nestlé og PepsiCo i et forsøk på å få redusert inflasjonen før dagligvarekjeden skal i kontraktsforhandliger med leverandørene. Carrefour hadde lagt merke til at produkter hadde blitt mindre i størrelse, men likevel dyrere – og som fortsatt var dyrere til tross for at råvareprisene falt.

Resultatet slo forventningene

Omsetningen til PepsiCo falt i fjerde kvartal med 0,5 prosent, til 27,85 milliarder dollar. Det var den første salgsnedgangen på 14 kvartaler for konsernet. På forhånd var det ventet en vekst på 1,4 prosent, til 28,40 milliarder dollar, viser tall fra LSEG, tidligere kjent som Refinitiv.

Resultat pr. aksje kom på 1,78 dollar pr. aksje. Det var på forhånd ventet et resultat pr. aksje på 1,72 dollar.

For 2024 forventer selskapet å møte fortsatt press på etterspørselen i Nord-Amerika, på grunn av høyere priser og strammere husholdningsbudsjetter. samtidig forventer selskapet en større vekst i resten av verden. Til sammen forventer snacks- og brusprodusenten en organisk omsetningsvekst på minst 4 prosent, og en kjernefortjeneste per aksje på minst 8 prosent, skriver CNBC.