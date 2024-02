Kid Interiør økte inntektene med 13,0 prosent til 1.253 kroner i fjerde kvartal 2023. Det går frem av en børsmelding fra selskapet.

EBITDA økte med 123 millioner til 420 millioner kroner. Det utgjør en økning på 29 prosent.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen et utbytte på 3,50 kroner, som skal betales i mai 2024.

Sammen med et forskudd på 2,75 kroner fra november 2023, utgjør det totale utbyttet på 6,25 kroner pr. aksje. Det representerer 81 prosent av nettoresultatet for 2023.

Kid Interiør (Mill. kr) 2023 (Q4) 2022 (Q4) Driftsinntekter 1254,9 1109,8 Driftsresultat 314,2 209,4 Resultat før skatt 296,6 198,2 Resultat etter skatt 233,4 159,0



Utvider Extended-konsept

«Vi er stolte over å kunne presentere et nytt, sterkt kvartal med tosifret vekst», heter det i selskapets kvartalsrapport.

Selskapet viser til at konsepter med god verdi for pengene holder seg motstandsdyktige under de krevende markedsforholdene som nå råder.

«Vi ser en sterk fremdrift for våre like-for-like-butikker», står det.

Interiørselskapets Extended-konsept ble lansert i Norge i fjerde kvartal 2022, og omfatter et nytt sortiment, som sofaer, tepper og senger.

Inntektene fra Extended-sortimentet beløp seg til 14,6 millioner kroner i fjerde kvartal. 8,4 millioner av dette kom fra nettbutikker.

Fremover skal Extended-sortimentet ekspanderes online og i utvalgte større butikker i løpet av første kvartal i år.

I tillegg vil skal antallet Extended-butikker utvides. Kjeden vil fra fem til ti butikker i Norge, og åpne tre Extended-butikker i Sverige.

Økt lønnsomhet

Selskapet viser til at bruttomarginen er styrket i takt med at fraktratene er kommet tilbake på historiske nivåer, mens prisjusteringer ble gjennomført i løpet av første kvartal 2023.

«Vi overvåker nøye fraktsituasjonen i Rødehavet og Adenbukta, og er forberedt på å ta nødvendige tiltak hvis det anses nødvendig. Den nåværende usikre situasjonen kan potensielt påvirke fremtidige fraktrater og leveringstider», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Selskapet viser også til vellykket implementering og drift fra nytt lager i Sverige.

«Verdifulle erfaringer som er oppnådd siden åpningen, vil tas hensyn til med tanke på den planlagte utvidelsen av lageret», står det.

Lageret i Sverige eies av et fellesforetak som kontrolleres av Kid og Fabritius Gruppen på en 50/50-basis.

Største eier i Kid er Gjelsten Holding, som eies av investor Bjørn Rune Gjelsten.

INVESTOR: Bjørn Rune Gjelsten. Foto: Iván Kverme

