Amerikanske dagligvaregiganter får ikke slå seg sammen

Det er konkurransehensyn som gjør at FTC ikke vil godkjenne avtalen, som er verdt 260 milliarder kroner. De gikk mandag til søksmål i en domstol i Oregon.

Kroger og Albertson's er ikke kjente navn i Norge. Men de to konglomeratene driver til sammen over 5000 butikker i hele landet og har over 700.000 ansatte. FTC mener sammenslåingen kommer til å bidra til å drive prisveksten på mat oppover. Matvareprisene i USA stiger vanligvis med rundt 2,5 prosent i året, men i 2022 steg de hele 11,4 prosent og i 2023 ytterligere 5 prosent.

I tillegg reagerer FTC på at sammenslåingen vil gå utover arbeidsmarkedet og true mulighetene til økte lønninger.

Også ti av USAs 50 delstater har gått til sak for å blokkere sammenslåingen.

NTB