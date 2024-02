Koffertrally på oppkjøpsrykter

Bagasjegiganten Samsonite vurderer nå sine alternativer som følge av oppkjøpsinteresse, melder Bloomberg og viser til personer kjennskap til saken.

Angivelig skal oppkjøpsfirmaer ha vist interesse for selskapet, og visse private equity-selskaper skal ha sett på mulighetene for å privatisere Samsonite og senere børsnotere selskapet igjen på et annet marked til en høyere verdsettelse, eksempelvis i USA.

Bloomberg-kildene opplyser at Samsonite allerede skal ha hatt innledende samtaler med et utvalgte friere, men at det ikke er sikkert at selskapet vil gå videre med noen transaksjon.

Største på to år

Samsonite ble etablert i Denver i USA i 1910 og er nå basert i Mansfield i Massachusetts og i Luxembourg.

Selskapets aksjer er imidlertid børsnotert i Hongkong. Der utløste Bloombergs artikkel et kurshopp på 13,8 prosent tirsdag, til 26,45 Hongkong-dollar – som verdsetter bagasjeselskapet til drøyt 51 milliarder kroner.

På det meste var aksjen opp 18 prosent, dens største oppgang siden mars 2022, ifølge nyhetsbyrået.

Selskapet skal tidligere ha vurdert en sekundærnotering i USA.