Handelsaksjer trosser verre utsikter

Både Macy's og Lowe's, to av USAs største forhandlere, sliter for tiden. Førstnevntes omsetning i fjerde kvartal var nesten 2 prosent lavere enn i samme periode året før og bommet på analytikernes snittestimat. Ledelsen venter ytterligere svekkelse i dette regnskapsåret. Deretter skal pilene angivelig peke oppover, som følge av en strategisk endring. Blant annet skal 150 lite lønnsomme kjøpesentre stenges og resten gjøres mer «upscale», med flere luksusvarer. Tanken er å rette seg mer mot husholdninger som i mindre grad rammes av inflasjon og renteoppgang. Aksjen var ved firetiden tirsdag opp med mer enn 1 prosent.

Lowe's, som fokuserer på «gjør det selv»-markedet, leverte overraskende sterke topp- og bunnlinjetall. Forventningene var imidlertid svært lave. Salget raste fra 22,5 til 18,6 milliarder dollar, og konsernet tror nedturen vil fortsette i år. «Økonomisk usikkerhet» var ledelsens forklaring. Aksjen steg med 3 prosent.

Også Zoom, en av coronaperiodens store vinnere, slo analytikernes inntekts- og inntjeningsestimat. Selskapet, som lager programvare for videomøter, bedret topplinjen med beskjedne 3 prosent på ett år. Samtidig ble et underskudd på 104 millioner dollar snudd til 299 millioner dollar i pluss. Kursoppgangen ble på nesten 4 prosent.

På makrofronten ble det kjent at prisveksten i britiske butikker sank til 2,5 prosent i februar. Tallet var ned fra 2,9 prosent i januar og det laveste siden mars 2022. Fremdeles er den årlige matvareinflasjonen skyhøye 5,0 prosent. Den noe lavere prisveksten skyldtes hovedsakelig færre forstyrrelser i forsyningskjeden. Enkelte økonomer advarte imidlertid at uroen i Midtøsten i de seneste månedene har ført til høyere transportkostnader, noe som kan bidra til at inflasjonen igjen tiltar.

Vi fikk dessuten en ny rapport fra USA, der ordrer for varige goder stupte 6,1 prosent fra desember til januar. Handelsdepartementet skyldte på sviktende etterspørsel i transportsektoren. Fallet var 4,8 prosentpoeng verre enn i desember og 1,1 prosentpoeng større enn konsensusestimatet.