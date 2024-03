Elendige utsikter i handelssektoren

Det var mye turbulens i handelssektoren onsdag. Nordstrom, en av USAs største kjøpesenterkjeder, fikk et kursfall på 15 prosent, grunnet skuffende guiding for 2024. Både topp- og bunnlinjen i fjerde kvartal overrasket positivt, men årets omsetning ventes å bli mellom 2 prosent lavere og 1 prosent høyere enn i fjor. Det til tross for at det skal åpnes flere billigbutikker av typen Nordstrom Rack, samt satses hardere på netthandel. Den forespeilte svekkelsen skyldes delvis at 2024 har en uke mindre enn 2023, men også redusert kjøpekraft blant husholdningene.

Også Foot Locker, USAs største uavhengige skoforhandler, rammes. Prisene måtte senkes for å få opp salget i julesesongen, og resultatet ble røde tall på bunnlinjen. I tillegg skuffet guidingen for 2024, og selskapet innrømmet at den pågående snuoperasjonen ikke går like godt som tidligere antatt. Ved firetiden var aksjekursen ned med skrekkelige 24 prosent.

Også Abercrombie & Fitch slo analytikernes topp- og bunnlinjeforventninger for fjerde kvartal. I motsetning til Foot Locker, hevet kleskjeden prisene. Dette, kombinert med billigere råmaterialer, bidro til en omsetningsvekst på 21 prosent og bedre marginer. Som om ikke det var nok, spår selskapet et godt 2024. Aksjekursen sank likevel med mer enn 5 prosent.

For øvrig var Jerome Powell i nyhetene. Fed-sjefen fortalte at rentene kan bli senket i år, men at det neppe vil skje med det aller første. På den positive siden virker det som om ytterligere rentehevinger ikke blir aktuelt, med mindre økonomien utvikler seg helt annerledes enn ventet.

Powells kommentarer ble i media omtalt som «haukete», men de var likevel overraskende «duete». Derivatmarkedet priser nå inn en 55 prosent sannsynlighet for at Fed funds-renten vil være minst 1 prosentpoeng lavere ved utgangen av dette året, mot 52 prosent tirsdag ettermiddag. I tillegg bykset gullprisen, som regnes som en ledende pengepolitisk indikator, til en ny rekord.