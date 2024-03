Hugo Boss la torsdag frem et driftsresultat på 410 millioner euro for 2023, opp fra 335 millioner euro året før. Driftsinntektene gikk fra 3.651 til 4.197 millioner euro, tilsvarende 15 prosent vekst.

Driftsmarginen steg dermed fra 9,2 til 9,8 prosent.

Passerte milepæl

Resultatet etter skatt endte på 270 millioner euro (3,74 euro pr. aksje), og steg fra 222 millioner euro (3,04 euro pr. aksje) i 2022. Utbyttet økes fra 1,00 til 1,35 euro pr. aksje.

Inntektene og driftsresultatet landet med dette innenfor prognoseintervallene fra da de foreløpige tallene ble presentert i januar.

«For første gang i Hugo Boss-historien passerte salget 4 milliarder euro, og overgikk dermed det opprinnelige salgsmålet på mellomlang sikt to år før planen. Veksten var igjen bredt basert og alle varemerker, regioner og distribusjonskanaler bidro med tosifret forbedring», skriver selskapet.

Guiding skuffer

Samtidig guider den tyske motekjempen 5-15 prosent vekst i driftsresultatet til 430-475 millioner euro i 2024, noe som ifølge Reuters er i underkant av estimatet på 490 millioner euro fra en rundspørring blant analytikere Hugo Boss selv har gjort.

Prognosen for topplinjeveksten er 3-6 prosent til 4.300-4.450 millioner euro, noe som også er lavere enn estimerte 4.560 millioner euro i rundspørringen. Dette peker mot en markant svakere 2024-vekst enn 18 prosent (valutajustert) i 2023.

Markedet liker ikke guidingen, og sender aksjen ned over 19 prosent på Frankfurt-børsen torsdag.

Måtte rabattere

Hugo Boss lanserte tilbake i 2021 også mål for 2025 som del av sin såkalte Claim 5-strategi, der konsernet siktet mot å fornye merkevareporteføljen og akselerere veksten.

Guidingen av en driftsmargin på minst 12 prosent innen 2025 opprettholdes i torsdagens rapport. Samtidig advarer Hugo Boss mot at oppnåelsen av salgsmålet på 5 milliarder euro, innenfor den samme tidsrammen, «kan måtte skyves noe frem i tid grunnet makroøkonomisk og geopolitisk usikkerhet.»

Fornyelsen av merkevareporteføljen dro inn nye kunder i Asia- og Stillehavsregionen i løpet av fjoråret, og særlig Kina og Sørøst-Asia bidro til 33 prosent (valutajustert) salgsvekst. Momentumet herfra sørget for å opprettholde momentumet i salget til tross for svakere etterspørsel i Europa, der Hugo Boss – i likhet med luksus- og klessektoren for øvrig – innførte rabatter i et forsøk på å redusere varelagrene.

Optimistisk sjef

Sammen med ugunstige valutaeffekter bidro rabatteringen til å dempe marginforbedringen mot slutten av 2023. Toppsjef Daniel Grieder er likevel optimistisk til fremtiden.

«Med sterkt merkevaremomentum og en vellykket iverksettelse av Claim 5-strategien har vi lagt et robust grunnlag for fortsatt å kapre markedsandeler og å nærme oss de 100 største globale merkevarene i verden», sier han ifølge torsdagens rapport.