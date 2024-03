Hugo og Victoria = Børstapere

Luksusprodusentene var store børsvinnere i tre år, frem til midten av 2023, men siden har mange av dem gitt laber avkastning. Torsdag var det Hugo Boss' tur til å få juling. Aksjen stupte 12 prosent, etter at ledelsen varslet om fallende etterspørsel. En konsekvens er at det kan bli vrient å nå omsetningsmålet for regnskapsåret 2025.

Heller ikke årets prognose var særlig imponerende. Her ser Hugo Boss for seg en inntektsvekst i nabolaget 3–6 prosent, milelangt under konsensusestimatet på 9 prosent. Driftsresultatet ligger angivelig an til å bli 430–475 millioner euro, noe som er opp fra 410 millioner euro i fjor, men godt under analytikernes forventede 490 millioner euro. Som vanlig ble det skyldt på inflasjon og renteøkninger, men også skuffende BNP-vekst i Kina er en negativ faktor. Det kinesiske markedet har tidligere bidratt med svært mye av luksussegmentets samlede vekst.

På den andre siden av Atlanterhavet fikk Victoria's Secret gjennomgå. Undertøyskjedens aksjekurs stupte 27 prosent, til tross for overraskende høy lønnsomhet. Topplinjen bommet imidlertid på meglerhusenes snittestimat, og dessuten skuffet guidingen for dette året. Hovedproblemet er svak etterspørsel i primærmarkedet Nord-Amerika.

Svekket kjøpekraft forhindrer imidlertid ikke at folk blir stadig tykkere, og det tjener produsenter av fedmemedikamenter – i hovedsak Eli Lilly og Novo Nordisk – fett på. Sistnevnte fikk torsdag et kursløft på rundt 9 prosent, etter en melding om at Ozempic også skal granskes som et mulig legemiddel mot hjerte- og karsykdommer. Undersøkelser har allerede vist at «mirakelmedisinen» bremser utviklingen av nyresykdom i sukkersykepasienter.

Forøvrig holdt Den europeiske sentralbanken sin styringsrente uendret på 4 prosent, som ventet. I tillegg nedjusterte ESB sitt vekstanslag for eurosonen fra 0,8 til 0,6 prosent, samtidig som inflasjonsestimatet ble senket fra 2,7 til 2,3 prosent. Markedet tolket alt dette som «duete», og torsdag ettermiddag var de lange tyske rentene betydelig ned.