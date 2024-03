XXL-topp takker for seg

Stein Eriksen informerte i dag konsernsjef Freddy Sobin om at han forlater sportsgiganten til sommeren. Han har akseptert jobben som finansdirektør i et annet selskap, fremkommer det av en børsmelding fredag ettermiddag.

– Jeg respekterer hans beslutning om å gå videre når XXL nå går inn i en ny fase med å utføre transformasjons- og snuoperasjonsplanen "Reset & Rethink". Vi vil nå sikre en robust overlevering sammen, og jeg ønsker ham lykke til på veien videre, sier konsernsjef Freddy Sobin.

Eriksen har hatt stillingen som finansdirektør i selskapet siden mai 2018. XXL vil umiddelbart starte prosessen med å rekruttere en etterfølger til CFO-stillingen, oppgir de i meldingen.

– XXL går inn i en annen fase, med en sterk snuoperasjon som for øyeblikket blir gjennomført, og jeg føler at nå er riktig tidspunkt for meg å gå videre, sier Stein Eriksen om avgangen.

Milliardunderskudd

Selskapets siste kvartalsrapport avslørte et underskudd på 1,4 milliarder kroner i 2023. Tallene viste negativ vekst for sportsgiganten for åttende kvartal på rad.

Selskapet annonserte i forbindelse med kvartalsrapporten at det har besluttet å trekke seg ut av Danmark. Aksjen ble straffet med en nedgang på 19 prosent etter kriserapporten.

Aksjen endte dagen i dag ned 4,5 prosent til 0,75 kroner.