Fjoråret var det mest krevende markedet for leketøy siden finanskrisen, erkjenner Lego-konsernet og administrerende direktør Niels Christiansen. Det familieeide konsernet klarte likevel å øke totale salg med 4 prosent, ledet an av et sterkt amerikansk marked.

– Vår merkevare er ekstremt sterk og det har begrenset fallet, sier Christiansen om fjoråret.

– Selv om det amerikanske leketøysmarkedet som helhet falt i fjor, klarte vi fremdeles å styrke salget komfortabelt.

Det kinesiske markedet var imidlertid vanskelig for konsernet. Krevenede økonomiske tider i verdens mest folkerike land gjorde at mange kjøpte mindre og rimeligere Lego-sett

– Vi er på en vekstreise i Kina og forventer å komme tilbake til vekst snart, sier Christiansen, som understreker at konsernet skal åpne rundt 40 nye butikker i landet gjennom 2024.

«Kult og relevant»

Lego åpnet 147 nye butikker i 2023, og venter å åpne rundt 100 dette året. Totalt er det nå mer enn 1.000 butikker over hele verden. Over halvparten er i Kina.

Den danske leketøysprodusenten har aldri tilbudt flere produkter for salgs, med en katalog på 780 produkter. Populære linjer inkluderer Lego City, Technic og Icons, samt lisensierte produkter som Lego Star Wars og Harry Potter.

Det er også satset stort på utvikling av digitale tilbud, deriblant sosiale medier og videospill. Christiansen erkjenner viktigheten av å holde seg «kult og relevant» hos barn.

– Vi skal være tilstede der barna er og gi dem opplevelsene de elsker. Vi sloss for barnas tid og oppmerksomhet, sier han.

Omsetningsvekst

For hele 2023 hadde verdens største leketøysprodusent en omsetning på 65,9 milliarder danske kroner, eller rett over 100 milliarder norske kroner. Det er vekst på 2 prosent fra året før.

Driftsresultatet falt fra 17,9 til 17,1 milliarder dkk, mens resultat før skatt endte på 13,1 milliarder dkk, ned fra 13,8 milliarder året før.

Også konkurrenter som Hasbro og Mattel har strevet i etterkant av sterk etterspørsel under pandemien. Førstnevnte så en omsetningssvikt på 15 prosent i fjor og har siden sparket 20 prosent av arbeidsstyrken. Mattel fikk på sin side en boost av økt interesse for Barbie-produkter etter suksessen til filmen med samme navn.