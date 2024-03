«Med en svært disiplinert go-to-market- og innkjøpsprosess reduserte vi lagrene med nesten 1,5 milliarder euro. Med unntak av USA er lagernivåene sunne overalt», legger Gulden til.

Kanye West-brudd

Bruddet med West kom etter en rekke hatefulle og støtende ytringer fra artisten, og Adidas uttalte i fjor vår at en «betydelig del» av inntektene fra Yeezy-salget ville bli donert til veldedige organisasjoner som jobber for å bekjempe diskriminering og hatefulle ytringer. Selskapet skriver i onsdagens rapport at regnskapet for 2023 ble belastet med engangskostnader på 140 millioner euro tilknyttet donasjoner.

FIKK FYKEN: Artisten Kanye West, kjent som Ye. Foto: NTB

En annen engangseffekt var de 200 millioner euroene som ble satt av til den strategiske gjennomgangen for selskapet i fjor.

Yeezy-effekten slo særlig inn i Nord-Amerika, der (valutajusterte) inntekter falt 16 prosent i fjor. På den positive siden bidro Latin-Amerika med 22 prosents vekst, mens Kina bidro med 8 prosent og den øvrige Asia- og Stillehavsregionen 7 prosents vekst.

Høye lagre vil slå ut i svakere salg i Nord-Amerika også i 2024, men i alle andre markeder ventes salget å «stige betydelig.» For den underliggende virksomheten (eksklusive Yeezy-inntekter) anslår Adidas en (valutajustert) topplinjevekst på rundt 5 prosent i år.

Driftsresultatet guides til rundt 500 millioner euro. Yeezy-restlageret antas ifølge rapporten å bli solgt til kostpris og vil derfor ikke bidra med noe til driftsresultatet.

Sender aksjen ned

Videre planlegger Adidas å gå tilbake til sin tidligere utbyttepolitikk hvor 30-50 prosent av nettoresultatet deles ut til aksjonærene.

– Ting har åpenbart gått i riktig retning hos Adidas siden Bjørn Gulden tok over. Merkevarens popularitet øker, noe vi også ser av at færre produkter nå må selges med rabatt, sier porteføljeforvalter Thomas Joekel hos Union Investment til Reuters.

Investorene reagerer likevel negativt på rapporten, og aksjen faller onsdag formiddag rundt 2 prosent på Frankfurt-børsen.