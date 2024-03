Drama i handelssektoren

Enda en amerikansk handelsaksje fikk juling onsdag. Dollar Tree, en kjede med billigbutikker, bommet på analytikernes inntekts- og inntjeningsestimat og varslet at også første kvartal blir skuffende. Problemet er at inflasjon og renteoppgang svekker kundenes kjøpekraft, og nå skal mer enn 600 Dollar Tree-butikker stenges. Ved firetiden var kursen ned med 15 prosent.

I samme sektor gjorde både Zalando og Inditex det derimot fremragende. Førstnevnte fikk et kursløft på 16 prosent, etter å ha spådd en topplinjevekst på 0-5 prosent i år. Det tyske selskapet, som selger moteklær på nettet, fikk et inntektsfall på 1,1 prosent i fjor. På lengre sikt, frem til 2028, satser ledelsen på å øke omsetningen med 5-10 prosent årlig.

Spanske Inditex, som eier populære merker som Zara og Pull & Bear, leverte en salgs- og inntjeningsvekst på henholdsvis 10,4 prosent og 30,3 prosent i fjor. I 2024 skal flere Zara-butikker åpnes, blant annet i Los Angeles i Las Vegas, og utviklingen hittil i regnskapsåret har vært oppløftende, ifølge ledelsen. Inditex-kursen steg med 7 prosent, til en ny rekord.

Også bitconi-kursen klatret til en ny rekord. Nivået nådde hele 73 679 dollar, men ved firetiden kostet den digitale valutaen rundt 72 700 dollar. Til sammenligning var intradagtoppen i april 2021 nesten 65 000 dollar. Den seneste tidens dramatiske rekyl skyldes hovedsakelig at et nytt børsnotert bitcoinfond har økt etterspørselen blant amerikanske investorer. Tirsdag alene ble det skutt inn mer enn 1 milliard dollar i ulike produkter av denne typen.

For øvrig var Tesla en av de fem verste taperne i S&P 500-indeksen. Kursen var ved firetiden ned med rundt 3 prosent, etter at Wells Fargo nedgraderte aksjen fra «nøytralvekt» til «undervekt». Bankens teknologianalytiker frykter skuffende leveranser og oppnådde priser i første kvartal, og han er heller ikke overbevist om at elbilprodusentens kommende modeller vil innfri forventningene.