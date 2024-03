Karl Munthe-Kaas går av som Oda-sjef

Etter 10 år går gründer Karl Munthe-Kaas av som konsernsjef i Oda group og blir styremedlem, melder selskapet i en pressemelding.

Chris Poad, tidligere adm. dir. for Tescos netthandel og flere sentrale lederroller i Amazon, blir ny konsernsjef, opplyses det. Jesper Højer, tidligere konsernsjef for Lidl International, er ny styreleder.

Chris har ledet teknologiselskaper i over 20 år og har ledet en av verdens største supermarkedkjeder på nett hos Tesco, som i 2021 omsatte for 80 milliarder kroner. Han har også over ti års bakgrunn fra Amazon i Europa og USA og ledet nylig den europeiske retailvirksomheten til Google Cloud.

«Styret tok initiativ til å gjøre denne endringen nå, og jeg respekterer styrets beslutning og ønsker Chris lykke til. Han får gleden av å jobbe med en fantastisk gjeng, og jeg er sikker på at vi vil lykkes», kommenterer Karl Munthe-Kaas i meldingen.

Ifølge meldingen vil Oda vokse gjennom oppkjøp, fusjoner og partnerskap istedenfor å utvikle ting fra scratch i nye markeder.

«Styret og Munthe-Kaas mener at Poad, som har svært relevant erfaring, vil være en god konsernsjef for Oda fremover.»

Finansavisen har forsøkt å få kontakt med Munthe-Kaas torsdag, uten hell. Til E24 har han uttalt at «dette ville jeg aldri gjort på eget initiativ».