Unilever sliter med veksten, og tirsdag varsler den britiske forbrukervaregiganten et produktivitetsprogram som skal gi besparelser på 800 millioner euro over de neste tre årene.

Programmet omfatter kutt av 7.500 jobber globalt, hvorav de fleste vil være kontoransatte.

Samtidig vil Unilever skille ut iskremvirksomheten som inkluderer fem av de 10 mestselgende merkene på verdensbasis, deriblant Wall's, Magnum og Ben & Jerry's.

«Kostnadsbesparelsen vil mer enn kompensere for estimerte operasjonelle dis-synergier fra utskillelsen av iskremvirksomheten. Økt nettobesparelse fra programmet utover dis-synergier vil gi fleksibilitet til å få fart på vekstinvesteringer bak våre merkevarer og forskning/utvikling og støtte marginforbedring over tid», går det frem av en pressemelding.

Hodepine

Flere alternativer for utskillelsen av iskremdivisjonen er under vurdering, med en fisjon og etablering av en ny, børsnotert virksomhet som det mest sannsynlige. Unilever solgte i fjor iskrem for 7,9 milliarder euro.

Bloomberg påpeker at iskremvirksomheten lenge har vært en hodepine for Unilever, med kontroversene rundt politiske holdninger i Ben & Jerry’s. I desember 2022 inngikk Unilever et forlik med det uavhengige Ben & Jerry’s-styret om lisensieringen av merkevaren på Israel-okkuperte Vestbredden.

Prosessen med å skille ut iskremen starter umiddelbart, og ventes avsluttet innen utgangen av 2024.

Endelig volumvekst

Kostnadene tilknyttet Unilevers restrukturering estimeres til rundt 1,2 prosent av konsernets omsetning de neste tre årene. I 2023 landet omsetningen på 59,6 milliarder euro.

I fjerde kvartal i fjor omsatte konsernet for 14,2 milliarder euro. Topplinjeveksten på 4,7 prosent fra samme periode året før var 4,7 prosent, og så vidt over konsensus etter at salgsvolumet steg for første gang siden 2021. Oppgangen kom etter at forbrukere, i en periode med den høyeste inflasjonen på flere tiår, har byttet fra merkevarer til mer «private label» (butikkjedenes egne merker).

Ny toppsjef

Det var tilbake i oktober i fjor at den nye konsernsjefen Hein Schumacher lanserte sin plan for å få ny fart på veksten, en plan som vil fokusere på investeringer i konsernets 30 største merkevarer som står for rundt 75 prosent av topplinjen. Blant disse merkevarene er majonesen Hellmann og Domestos vaskemidler.

Schumacher overtok i fjor sjefsjobben fra Alan Jope etter at aktivistinvestor Nelson Peltz kjøpte seg inn i Unilever og gikk inn i styret etter det mislykkede forsøket på å kjøpe GSKs forbrukerhelsedivisjon.