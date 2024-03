Den svakere veksten i markedet for luksusvarer tærer på, og tirsdag kveld kom nok en påminnelse da Kering estimerte 10 prosent lavere inntekter i årets første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

«Dette gjenspeiler hovedsakelig et brattere salgsfall hos Gucci, spesielt i Asia- og Stillehavsregionen. Guccis sammenlignbare inntekter forventes å falle nesten 20 prosent på årsbasis», gikk det frem av en oppdatering fra konsernet som også har merker som Yves Saint Laurent, Bottega Veneta og Balenciaga i porteføljen.

Stor skuffelse

Kering omsatte for 5,1 milliarder euro i første kvartal 2023, hvorav Gucci sto for 2,6 milliarder euro. Gucci bidrar altså med rundt halvparten av inntektene, men ser vi på inntjeningen er andelen enda høyere. I fjor tjente konsernet 4,75 milliarder euro på driften, hvorav 3,3 milliarder euro kom fra Gucci

Et fall på 10 prosent i konsernomsetningen er langt verre enn konsensus, som ifølge Reuters pekte mot 3 prosent nedgang i salget i 2024.

Aksjen reagerer onsdag ned 14 prosent i Paris, og styrer mot sin verste dag på børsen noensinne.

Samtidig faller LVMH rundt 2 prosent og Hermés bare marginalt.

– Juryen er ute

Gucci er midt inne i en overgangsperiode med ny ledelse og Sabato de Sarno som ny kreativ direktør, men den nye kursen har foreløpig ikke båret frukter.

PROBLEMOMRÅDE: Kina får mye av skylden for resultatvarselet fra Gucci-eier Kering. Her fra Hongkong. Foto: Bloomberg

«Juryen er ute på om kineserne vil like Sabato de Sarnos stille luksus. Vi sitter på gjerdet og venter på mer håndfaste tegn på at «nye Gucci» fungerer. De dårlige nyhetene fra Kering er selskapsspesifikke, men også en god påminnelse om at forbrukertilliten og pengebruken på ikke-essensielle varer i Kina er svak», går det ifølge Financial Times frem av en analyse fra Bernstein-analytiker Luca Solca.

SKAPENDE: Sabato De Sarno styrer det kreative i Gucci. Foto: NTB

Reuters påpeker at de Sarnos rene, nedtonede og sensuelle stil som skal fylle butikkene de neste månedene markerer et skille fra den eksentriske, flamboyante stilen hos forgjengeren Alessandro Michele.

– Tirsdagens oppdatering er et tegn på at de mer klassiske produktene, som skinnveskene Gucci har vektlagt mens de beveger seg oppover i markedet, ikke går hjem hos forbrukerne, sier Jefferies-analytiker James Grzinic.

Store formuer

Analytikere har ifølge nyhetsbyrået notert seg at luksusvareprodusenter som sikter mot det ypperste segmentet, som LVMH og Hermés, klarer seg mye bedre enn sine mindre konkurrenter. Eksempelvis kom også britiske Burberry, som også er inne i en endringsprosess, med et resultatvarsel i januar.

Barclays og UBS estimerer nå en 2024-vekst i luksusmarkedet til rundt 5 prosent i år, etter å ha levert i gjennomsnitt 10 prosent årlig organisk vekst siden 2016. Den svakere veksten henger sammen med at yngre forbrukere strammer mer inn på grunn av stigende kostnader.

Kering er kontrollert av François-Henri Pinault, som ifølge Bloombergs milliardær-indeks er god for 36 milliarder dollar på sin 41. plass. Avstanden er stor opp til LVMH-eier Bernard Arnault, som topper den samme listen med en formue på 202 milliarder dollar.