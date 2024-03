Stup i luksussektoren

Et resultatvarsel fra franske Kering medførte at luksusaksjer på ingen måte ga luksusavkastning onsdag. Konsernet venter at omsetningen av Gucci-produkter i første kvartal blir nesten 20 prosent lavere enn for ett år siden, mens selskapets samlede inntekter trolig skal krympe med 10 prosent. Problemet er elendig etterspørsel i Øst-Asia, og særlig Kina.

Analytikerne påpekte at Kering har hatt spesifikke problemer med Gucci-merket, men la til at resultatsvarselet også lover dårlig for andre luksusmerker. Kering fikk et kursfall på 14 prosent, mens Burberry, LVMH Louis Vuitton og Prada sank med 1–3 prosent.

Også østerrikske Raiffeisen Bank fikk juling på børsen. Aksjekursen stupte 9 prosent, fordi USAs myndigheter nå forsøker å presse ledelsen til å avblåse en transaksjon med russiske Oleg Deripaska. Tanken var at Raiffeisens russiske datterselskap skulle betale 1,5 milliarder euro til milliardæren, i bytte mot hans 28 prosent andel av den østerrikske entreprenøren Strabag. Dermed kunne banken effektivt flytte penger ut av Russland, mens Deripaska kunne få kontanter i stedet for «fryste» aksjer i utlandet.

I USA var Chipotles aksjekurs ved firetiden opp med 6 prosent. Restaurantkjeden, som serverer TexMex-mat, fortalte at styret ønsker å splitte aksjen 50-for-1. En aksje vil deretter koste rundt 60 dollar, heller enn 3.000 dollar. Pardoksalt forteller alle lærebøker om finans at denne typen grep ikke bør påvirke aksjekursen, ettersom de ikke endrer nåverdien av selskapets forventede kontantstrøm.

Investorene var uansett mest fokuserte på USAs sentralbank, som onsdag avsluttet sitt to dager lange rentemøte. Det var ingen overraskelse at styringsrenten ble holdt uendret, så markedet var mest opptatt av signaler om fremtidige kutt.

På makrofronten ble det kjent at Storbritannias årlige konsumprisvekst i februar ble 3,4 prosent. Tallet var ned fra 4,0 prosent i januar og 0,1 prosentpoeng lavere enn konsensusestimatet. Det er fortsatt langt igjen til Bank of Englands inflasjonsmål på 2,0 prosent.