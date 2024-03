2023 ble et utfordrende år for varehandelen i Norge, med høy kostnadsvekst i samfunnet og redusert kjøpekraft for kundene, skriver NorgesGruppen torsdag. Allikevel endte konsernet med et resultat før skatt på 4,3 milliarder kroner, opp fra 3,6 milliarder året før.

Konsernet endte med driftsinntekter på 112 milliarder kroner i 2023, opp fra 102 milliarder i 2022, og en resultatmargin på 3,1 prosent, opp fra 2,8 prosent i året før.

Månedslønn på 1 million

- Tøff priskonkurranse kombinert med kraftig prisøkning på varene vi kjøper inn satte press på marginene våre i året som gikk. Til tross for redusert varefortjeneste styrkes årsresultatet, som følge av økt produktivitet og sterk underliggende drift, sier konsernsjef Runar Hollevik i en melding tilknyttet resultatet.

BONUS: Konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen får en bonus på 3,7 millioner kroner. Foto: NTB

Hollevik har imidlertid grunn til å smile, ettersom han fikk med seg en rekordbonus på 3,7 millioner kroner, opp fra 3,6 millioner i 2022, som dro opp den totale lønnen hans til 12,5 millioner kroner.

Siden Hollevik tok over som konsernsjef i 2016 har han tjent over 80 millioner.

Johannson-familien eier over 70 prosent av NorgesGruppen, som ifølge rapporten har avsatt et utbytte til aksjonærene på 857 millioner kroner.

Reduserte strømkostnader

«Til tross for redusert varefortjeneste som følge av Kiwis prispress, styrket konsernet resultatet til et nivå som er på nivå med årene før pandemien. Samlet har konsernet tatt ut kostnadsreduksjoner på 1,2 milliarder kroner sammenlignet med 2022, hvorav halvparten er reduserte strømkostnader», skriver selskapet.

Ved utgangen av året var Kiwi ifølge selskapet Norges største dagligvarekjede, med over 700 butikker, og for første gang passerte Kiwi 50 milliarder kroner i omsetning.

NorgesGruppens konkurransearena er et totalt matmarked som omsetter for omtrent 360 milliarder kroner, en økning på om lag seks prosent i 2023. I dette totalmarkedet har NorgesGruppen en markedsandel på 27 prosent.