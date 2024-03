Oslo kommune har mottatt planforslaget som kan ende med at det nåværende Ikea-bygget rives for å få plass til et nytt.

– Det nye varehuset er planlagt på tomten som Ikea Furuset ligger på i dag, og vil bedre ivareta behovene til kunder, medarbeidere og nabolaget. Med to millioner besøkende i året er Ikea Furuset blant de mest populære Ikea-varehusene i Europa, sier pressevakt Nils Vibe-Rheymer til Nettavisen.

Estate Nyheter omtalte saken først.

I dag består Ikea Furuset av varehuset i tillegg til to separate sentrallagre.

Vibe-Rheymer mener det er en tungvint løsning. Det nye bygget skal sørge for at alt blir samlet. Parkeringen skal etter planen være under det nye varehuset.

Det er ikke kjent når endringen kan skje.

– Selv om det fremdeles er tidlig i prosessen har Ikea allerede hatt en god og omfattende dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sier Vibe-Rheymer.

