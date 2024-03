Aksjene var fordelt på fondene Odin Norden og Odin Norge med henholdsvis 88,3 og 44,9 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på nærmere 10 prosent.

I en børsmelding like etter skrev Fraser Group at selskapet er kjøperen av Odin-aksjene. Britene eier nå 362,4 millioner A-aksjer, tilsvarende rundt 21,78 prosent av samtlige aksjer og rundt 27,15 prosent av stemmeberettigede A-aksjer.

Inntektssvikt

Samtidig guider XXL en omsetning på 1,5-1,6 milliarder kroner i første kvartal 2024, etter at den i januar – som varslet i fjerdekvartalsrapporten – falt til rundt 550 millioner kroner.

I første kvartal 2023 var omsetningen 2 milliarder kroner, et kvartal preget av den massive salgskampanjen som ble lansert i slutten av januar.

«Vinterforholdene har vært gunstige og vi har sett vekst i viktige vinterkategorier som alpint og langrenn. Salget av ikke-sesongprodukter og kapitalintensive produkter har fortsatt vært utfordrende. Begrenset produkttilgjengelighet på viktige prispunkter og produkter har også holdt tilbake salgspotensialet. Dog har bruttomarginen styrket seg sammenlignet med samme periode i 2023», skriver selskapet.

«Back to basics»

XXL skriver i en investorpresentasjon at det har vært et tydelig skifte i omsetningen gjennom 2023, med en økende andel lavprisprodukter. Dette er i tråd med det Finansavisen skrev i februar om at selskapet jobber intenst med å endre strategien mer tilbake til den opprinnelige – altså at skal det satses på rimelige varer.

I det som har vært en god vinter måtte kjeden se salget falle 8 prosent i januar, og hovedårsaken var ifølge konsernsjef Freddy Sobin at selskapet manglet mange av varene som solgte godt.

Endrer lånevilkår

Videre har XXL blitt enig med kreditorene om visse endringer i lånebetingelsene.

Betingelsen om minstelikviditet er, med virkning fra 30. juni 2024, redusert fra 300 til 200 millioner kroner frem til låneforfall 25. juni 2026. I tillegg er pausen i «leverage»-betingelsen utvidet med seks måneder, fra fjerde kvartal 2024 til andre kvartal 2025.

Deretter er betingelsen endret fra 4,0 ganger til 5,5 ganger i andre kvartal 2025, 4,75 ganger i tredje kvartal 2025 og tilbake til 4,0 ganger i fjerde kvartal 2025.