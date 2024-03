IKEA endte fjoråret med en omsetning på 8.988 millioner kroner. Det er en vekst på 5,9 prosent fra året før, og ny rekord for møbelgiganten i Norge. Netthandel sto i fjor for 23,5 prosent av salgsinntektene i regnskapsåret 2022/23.

Prisvekst og økende kostnader på forbruksvarer har ifølge styrets beretning ført til at markedet for møbler og hjeminnredning totalt sett har opplevd en nedgang, og det konkluderes dermed med at IKEA har tatt markedsandeler.

På grunn av økende innkjøpspriser foretok IKEA justeringer av salgsprisene i 2022/23. Driftsresultatet økte med hele 51 prosent til 500 millioner kroner i regnskapsåret. Det er IKEA Norges høyeste resultat på over ti år.

Det er avsatt et utbytte på 300 millioner kroner til eierne, Ingka-gruppen. Ingka driver 397 Ikea-varehus i 31 land, og er den største franchisetakeren av Ikea-konseptet.

IKEA Norge (Mill. kr) 2022/23 2021/22 Driftsinntekter 8.987,6 8.490,1 Driftsresultat 500,5 332,1 Resultat før skatt 533,3 351,1 Årsresultat 415,5 273,0 *Avvikende regnskapsår, 01.09–31.08.

Åpner på Karl Johans gate

IKEA åpnet sitt første norske varehus i 1963, og har i dag varehus i Oslo, Asker, Bergen, Stavanger, Trondheim, Lillesand og på Ringsaker. I tillegg har selskapet syv separate planleggings- og bestillingspunkter i syv norske byer. Seks av disse ble åpnet i regnskapsåret som ble avsluttet 31. august i fjor.

I tillegg åpnet IKEA i fjor et nytt pakkelager på Vestby, noe som vil bidra til raskere hjemlevering til kundene. Tidligere ble varene til norske kunder sendt fra Sverige. Møbelgiganten er også i ferd med å bygge et nytt 43.000 kvadratmeter stort sentrallager på Vestby. Der vil det bli behov for 200 nye arbeidsplasser.

IKEA-styret forventer at lavere kjøpekraft vil redusere den samlede omsetningen i norsk detaljhandel i regnskapsåret 2023/24. Til tross for dette forventer IKEA Norge vekst og positiv utvikling i markedsandeler fremover.

Nylig åpnet IKEA et nytt planleggings- og bestillingspunkt på Majorstua i Oslo. Snart åpner også en butikk på Karl Johans gate i Oslo sentrum.