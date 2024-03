Sko- og klesprodusenter skuffer

Onsdag fikk Kering et kraftig kursfall, etter at Gucci-eieren varslet om et inntektsfall på 10 prosent i det inneværende kvartalet. Årsaken var elendig etterspørsel i Øst-Asia, og særlig Kina. Siden har nedturen fortsatt, idet stadig flere meglerhus senker sine kursmål og nedgraderer aksjen. Fredag var Kering-kursen ned med ytterligere 3 prosent, mens sektorlederen LVMH svekket seg noe mindre.

Også Nike rammes hardt av Kinas økonomiske utvikling. Torsdag etter børsslutt la skoprodusenten frem overraskende sterke inntekts- og inntjeningstall for sitt seneste regnskapskvartal. I perioden, som ble avsluttet 29. februar, økte omsetningen i Kina med 5 prosent, men dette var noe mindre enn ventet og dessuten betydelig lavere enn før. I Europa, Midtøsten og Afrika gikk det enda verre, med fallende inntekter, tross prisøkninger. Den virkelig store skuffelsen var imidlertid Nikes guiding for det inneværende kvartalet. Nå ser ledelsen for seg svært lav topplinjevekst, mens meglerhusene hadde regnet med en økning på opptil 2 prosent. Nike-kursen var ved firetiden ned med 8 prosent.

I S&P 500-indeksen var klesprodusenten Lululemon den største taperen, og historien minner om Nikes. I det seneste regnskapskvartalet oversteg både topp- og bunnlinjen analytikernes konsensusestimat, men igjen skuffet ledelsens prognoser. Veksttallene er imidlertid langt høyere enn for Nike. I dette kvartalet innebærer guidingen en 9–10 prosent økning av salget, mot ventet 12,5 prosent. Samtidig var den forventede inntjeningen på 2,35–2,40 dollar pr. aksje et godt stykke under konsensusestimatet. Aksjekursen stupte 19 prosent.

FedEx tronet derimot helt på toppen av den amerikanske avkastningslisten, med et kursløft på rundt 8 prosent. Transportkonsernet, som regnes som en indikator for USAs økonomiske aktivitet, opplevde et inntektsfall på rundt 2 prosent fra samme kvartal i fjor. Kraftige kostnadskutt bidro til at lønnsomheten likevel bedret seg, og i tillegg ble inntjeningsprognosen for dette regnskapsåret endret fra 17–18,50 dollar pr. aksje til 17,25–18,25 dollar pr. aksje.