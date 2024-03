H&M melder om et resultat etter skatt på 1.201 millioner svenske kroner i sitt første kvartal (desember-februar), opp fra 540 millioner svenske kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet gikk fra 725 til 2.077 millioner svenske kroner, etter at omsetningen falt (2,2 prosent) fra 54.872 til 53.669 millioner svenske kroner. Driftsmarginen steg dermed fra 1,3 til 3,9 prosent.

Bloomberg-konsensus pekte mot 1.307 millioner i driftsresultat av en omsetning på 53.260 millioner svenske kroner.

Aksjen reagerer opp over 13 prosent i Stockholm onsdag formiddag.

Hittil i 2024 er aksjen likevel litt ned, etter 57 prosent oppgang i 2023.

Snuoperasjon

Onsdagens rapport er den første for konsernsjef Daniel Ervér, som tok over etter at Helena Helmersson overraskende gikk på dagen da rapporten for fjerde kvartal ble lagt frem i januar.

Ervérs jobb blir nå å få fart på snuoperasjonen i kleskonsernet som sliter med å få ned lagernivåene i en tid der den største konkurrenten – Inditex-eide Zara – drar ifra. I tillegg har nettbaserte utfordrere som kinesiske Shein kommet på banen.

«Vi er fullt fokusert på å drive lønnsom vekst fremover», sier Ervér ifølge rapporten, der han tilskriver den forbedrede lønnsomheten til «fortsatt kostnadskontroll, mer treffsikre kolleksjoner og tett samarbeid med våre leverandører.»

Valutajustert er varelageret ned 7 prosent fra samme tid i fjor. Omregnet til svenske kroner falt lageret 8 prosent til 37.630 millioner svenske kroner, noe som tilsvarer 16 prosent av omsetningen på rullerende 12 måneders basis.

Konsernet økte i perioden 1.-25. mars 2024 salget med 2 prosent i lokale valutaer i forhold til den samme perioden i fjor.



Kutter butikker

42-årige Ervér, som begynte i H&M som trainee sommeren 2005, er optimistisk til dagene som kommer.

«Vi har en fantastisk posisjon med flere milliarder besøkende i året i våre fysiske og digitale butikker. Vi har over 200 millioner kunder i vårt lojalitetsprogram i et globalt marked som ifølge eksterne markedsanalyser ventes å vokse med mer enn 5 prosent i året frem til 2028», sier han ifølge rapporten.

Ifølge den samme rapporten blir det rundt 60 færre fysiske butikker for kundene å besøke, siden konsernet planlegger å åpne 100 nye og stenge 160 butikker i løpet av 2024. Samtidig skal flere butikker oppgraderes.

«Oppgraderingen blir fremskyndet for økt inspirasjon og relevans for kundene. Vi bygger om rundt 250 butikker globalt i 2024, inkludert i New York, London, Berlin og Stockholm», sier Ervér.